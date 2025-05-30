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Зеленский отменил известный праздник и перенес на другую дату - указ президента

Даяна Швец
30 мая 2025, 11:32
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Изменение даты направлено на утверждение охраны общенационального приоритета и усиление международных усилий.
Зеленский, закон
Зеленский подписал указ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевое:

  • Владимир Зеленский перенес День защиты детей с 1 июня на 20 ноября
  • Новая дата теперь совпадает со Всемирным днем ребенка, отмечаемым ООН

Президент Владимир Зеленский подписал новый указ, которым официально меняется дата празднования Дня защиты детей в Украине. Теперь его будут отмечать не 1 июня, как это было раньше, а 20 ноября - во Всемирный день ребенка. Об этом говорится в указе №355/2025.

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября. Признать утратившим силу указ президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей"", - говорится в официальном документе.

видео дня

Таким образом, Украина присоединяется к большинству стран, которые отмечают этот день именно 20 ноября, в день, когда внимание мирового сообщества сосредоточено на защите прав детей.

Всемирный день ребенка был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году в соответствии с резолюцией №836 (IX), которая предложила государствам определить дату этого праздника по своему усмотрению. В результате многие страны бывшего СССР, включая Украину, выбрали 1 июня.

Однако именно 20 ноября стало исторически знаковым - в этот день в 1959 году была принята "Декларация прав ребенка", а в 1989-м - "Конвенция о правах ребенка", что и закрепило дату 20 ноября в международном календаре.

Цель Всемирного дня ребенка - привлечь внимание к проблемам защиты детства, прав детей и развития программ, способствующих их благополучию по всему миру.

Какие еще законы и указы недавно подписал Зеленский

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США. Речь идет о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения по полезным ископаемым.

Также в апреле Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Мобилизационный процесс в нашем государстве продлен на 90 суток. То есть до 7 августа 2025 года.

А вот работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами получили бронь от мобилизации. Зеленский подписал соответствующий указ.

Больше важных новостей:

Что известно о Международном дне защиты детей?

Международный день защиты детей - празднуется ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые "Международный день защиты детей" отмечался в 1950-м году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности, пишет Википедия .

В этот день устраиваются различные развлекательные мероприятия для детей. Среди их числа: конкурсы с подарками, концерты, всевозможные выставочные и познавательные мероприятия.

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