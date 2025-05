ВСУ наконец имеют успех на важном участке фронта: ISW рассказали о продвижении

Ключевые выводы ISW:

На Новопавловском направлении в Донецкой области украинским силам удалось достичь определенного прогресса вблизи Курахово. Об этом сообщается в очередном отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на видео с геолокацией.

По данным исследователей, подразделения ВСУ смогли продвинуться на северо-восток от населенного пункта Багатырь.

В то же время появляется и информация о продвижении российских войск в этом же районе. Аналитик Константин Машовец утверждает, что силы РФ продвинулись примерно на один километр в направлении северо-востока от села Алексеевка.

28 и 29 мая российские войска продолжали наступательные действия к западу от Курахово, атакуя вблизи населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Багатир, а также в направлениях Алексеевки и Отрадного. По сообщениям российских источников, украинские силы пытались контратаковать из района Новоукраинки, однако безуспешно.

Кроме того, украинские военные сообщают, что российские дроны, подключенные к оптоволоконным линиям, создают значительные трудности на передовой. Эти беспилотники, которые сложно обезвредить, могут действовать на расстоянии до 20 км от российских позиций.

Отдельно отмечается, что вражеские дроны активно применяются для ударов по позициям ВСУ в районе Зеленого Кута.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.