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ВСУ наконец имеют успех на важном участке фронта: ISW рассказали о продвижении

Даяна Швец
30 мая 2025, 09:23
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Российские войска продолжают атаки к западу от Курахово, включая районы Андреевки, Константиновки, Багатира, Алексеевки и Одрадного.
ВГУ, карта
Какова ситуация на Новопавловском направлении / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ВСУ

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ имели успех в районе Курахово, продвинувшись на северо-восток от села Багатир
  • Российские подразделения также продвинулись на один километр северо-восточнее Алексеевки

На Новопавловском направлении в Донецкой области украинским силам удалось достичь определенного прогресса вблизи Курахово. Об этом сообщается в очередном отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на видео с геолокацией.

По данным исследователей, подразделения ВСУ смогли продвинуться на северо-восток от населенного пункта Багатырь.

видео дня

В то же время появляется и информация о продвижении российских войск в этом же районе. Аналитик Константин Машовец утверждает, что силы РФ продвинулись примерно на один километр в направлении северо-востока от села Алексеевка.

Ситуация на Новопавловском направлении
Ситуация на Новопавловском направлении / фото: ISW

28 и 29 мая российские войска продолжали наступательные действия к западу от Курахово, атакуя вблизи населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Багатир, а также в направлениях Алексеевки и Отрадного. По сообщениям российских источников, украинские силы пытались контратаковать из района Новоукраинки, однако безуспешно.

Кроме того, украинские военные сообщают, что российские дроны, подключенные к оптоволоконным линиям, создают значительные трудности на передовой. Эти беспилотники, которые сложно обезвредить, могут действовать на расстоянии до 20 км от российских позиций.

Отдельно отмечается, что вражеские дроны активно применяются для ударов по позициям ВСУ в районе Зеленого Кута.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в ЦПД назвали еще одну область, которую РФ хочет захватить. Однако ВСУ могут сдержать российскую армию и не дать создать плацдарм для наступления.

В то же время в НГУ предупредили об опасности захвата важного города. К сожалению, на Северском направлении ситуация сейчас как никогда сложная, ведь противник пытается прорваться.

Также сообщалось, что Силы обороны заблокировали оккупантов на Харьковщине. Враг ошибся с выбором тактики и, как результат, оказался в затруднительном положении.

Больше военных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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