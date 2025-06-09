Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

Маргарита Верховцева также показала свою невесту.

https://glavred.info/starnews/zvezda-shou-top-model-po-ukrainski-sovershila-kaming-aut-10671827.html Ссылка скопирована

Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v.margo.v

Кратко:

Марго Верховцева из "Топ-модель по-украински" заявила о себе, как о лесбиянке

Модель показала, с кем состоит в отношениях, и намекнула на помолвку

Украинская модель и звезда реалити-шоу "Топ-модель по-украински" (6,7 сезоны) Маргарита Верховцева в месяц прайда (Pride Month) решила совершить каминг-аут. Марго заявила о себе, как о лесбиянке.

В блоге в Instagram она опубликовала свое признание и слова благодарности всем, кто ее поддерживал и помогал принять себя: себе, семье, друзьям, украинскому ЛГБТК+ сообществу, украинскому обществу в целом и своей возлюбленной.

видео дня

"Привет. Я Маргарита и я лесбиянка. Я просто хочу поблагодарить. Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна Кyiv Рride (украинская гражданская организация - прим. редактора) за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И конечно, я благодарна тебе, Ева. Я горжусь собой и всеми Вами. Pride month", - написала Верховцева, и опубликовала серию романтических кадров с возлюбленной.

Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / instagram.com/v.margo.v

Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / instagram.com/v.margo.v

В комментариях подписчики поддержали модель, а некоторые даже разглядели намек на помолвку Марго с ее девушкой Евой: на одном их фото избранница модели позирует, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Когда у Верхвоцевой спросили, жената ли она с Евой, она ответила серией загадочных улыбок.

Марго и Ева намекнули на помолвку / instagram.com/v.margo.v

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинские артисты-беглецы Олег Винник и Потап попали под раздачу. Свое мнение о них в условиях полномасштабной войны высказал ведущий Григорий Решетник.

Также украинский шоумен Никита Добрынин сделал откровенное признание о том, что он в себе ненавидит, и в какие моменты он начинает чувствовать, что становится врагом самому себе.

Читайте также:

Что такое "Топ-модель по-украински"? Топ-модель по-украински - украинское реалити-шоу, созданное по формату испанского реалити-шоу Supermodelo. В шоу участвует группа молодых конкурсантов из Украины, которые соревнуются друг с другом, выполняя различные задания. Победитель получит титул новой украинской топ-модели, с подписанием контракта с модельным агентством, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред