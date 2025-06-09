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Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

Анна Подгорная
9 июня 2025, 11:46
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Маргарита Верховцева также показала свою невесту.
Маргарита Верховцева
Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v.margo.v

Кратко:

  • Марго Верховцева из "Топ-модель по-украински" заявила о себе, как о лесбиянке
  • Модель показала, с кем состоит в отношениях, и намекнула на помолвку

Украинская модель и звезда реалити-шоу "Топ-модель по-украински" (6,7 сезоны) Маргарита Верховцева в месяц прайда (Pride Month) решила совершить каминг-аут. Марго заявила о себе, как о лесбиянке.

В блоге в Instagram она опубликовала свое признание и слова благодарности всем, кто ее поддерживал и помогал принять себя: себе, семье, друзьям, украинскому ЛГБТК+ сообществу, украинскому обществу в целом и своей возлюбленной.

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"Привет. Я Маргарита и я лесбиянка. Я просто хочу поблагодарить. Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна Кyiv Рride (украинская гражданская организация - прим. редактора) за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И конечно, я благодарна тебе, Ева. Я горжусь собой и всеми Вами. Pride month", - написала Верховцева, и опубликовала серию романтических кадров с возлюбленной.

Маргарита Верховцева с девушкой Евой
Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / instagram.com/v.margo.v
Маргарита Верховцева с девушкой Евой
Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и показала, с кем встречается / instagram.com/v.margo.v

В комментариях подписчики поддержали модель, а некоторые даже разглядели намек на помолвку Марго с ее девушкой Евой: на одном их фото избранница модели позирует, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Когда у Верхвоцевой спросили, жената ли она с Евой, она ответила серией загадочных улыбок.

Маргарита Верховцева с девушкой Евой
Марго и Ева намекнули на помолвку / instagram.com/v.margo.v

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Что такое "Топ-модель по-украински"?

Топ-модель по-украински - украинское реалити-шоу, созданное по формату испанского реалити-шоу Supermodelo. В шоу участвует группа молодых конкурсантов из Украины, которые соревнуются друг с другом, выполняя различные задания. Победитель получит титул новой украинской топ-модели, с подписанием контракта с модельным агентством, сообщает Википедия.

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