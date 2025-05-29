План России провалился: Силы обороны заблокировали оккупантов на Харьковщине

Враг ошибся с выбором тактики, поэтому и оказался в затруднительном положении.

https://glavred.info/front/plan-rossii-provalilsya-sily-oborony-zablokirovali-okkupantov-na-harkovshchine-10668878.html Ссылка скопирована

Украинские военные отражают атаки противника на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 ОМБр

Что сказал Федоренко:

ВСУ заблокировали оккупантов на ряде направлений

Враг продвинулся возле Двуречной

Возле Волчанска армия РФ усилила штурмы возле Волчанска

Армия страны-агрессора России фактически уже начала весенне-летнюю наступательную кампанию, но сразу потерпела провал. Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, оккупанты решили использовать легкобронированную и бронированную технику для быстрой переброски личного состава. Однако это не сработало на руку врагу.

видео дня

В результате на Харьковщине Силы обороны заблокировали противника в районе Кругляковки, Загрызово и других населенных пунктов. Также россияне не могут никак продвинуться в направлении Купянска и Купянска-Узлового.

Купянск / Инфографика: Главред

Несколько ранее противник продвинулся у Двуречной, что на правом берегу реки Оскол. Однако сейчас оккупантам не удается наладить там понтонные переправы и обеспечить устойчивую логистику - этому препятствуют украинские подразделения.

На Харьковщине, по словам Федоренко, враг усилил штурмовые действия возле Волчанска, а в районе Липцов недавно попытался атаковать украинских защитников тремя колоннами бронированной техники. Однако и там РФ постигла неудача - ВСУ успешно отбили атаку.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что к ситуации с продвижением российских оккупантов на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно.

Ранее стало известно, что информация о том, что Россия сосредоточила около 50 тысяч военных в направлении Харькова, действительна. Однако, по словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, речь пока не идет о наступлении непосредственно на город Харьков.

Накануне, как сообщал Главред, СМИ писали о том, что российские оккупанты в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины - Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Больше новостей:

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред