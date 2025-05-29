Зеленский назвал условие справедливого мира в Украине и объяснил роль Путина

Владимир Зеленский назвал реальное условие справедливого окончания войны и отметил недостаточное давление на Россию.

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Зеленский назвал условие справедливого мира в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

Уровень давления на РФ недостаточен для завершения войны

Реальный справедливый мир для Украины может стать возможным только после ухода Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний уровень международного давления на Россию недостаточен для прекращения войны. По его мнению, достижение справедливого мира, вероятно, станет реальным только после отстранения от власти российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу RTL.

Он отметил необходимость усиления давления на Россию со стороны международного сообщества, ведь сейчас не наблюдается готовности к миру со стороны Кремля.

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Зеленский отметил, что усилий ведущих стран пока недостаточно, ведь по его мнению, США вовлечены, но не полностью, а страны вроде Китая или других государств Глобального Юга сдерживаются.

"Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", - заявил украинский лидер.

В то же время президент предположил, что возможным промежуточным этапом может стать хотя бы прекращение огня.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры с Россией вряд ли остановят войну, ведь диктатор Владимир Путин убежден в способности длительно вести боевые действия, а настоящая цель Кремля заключается в том, чтобы заставить Украину капитулировать. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Между тем Москва озвучила перечень требований, которые считает обязательными для заключения мирного соглашения. Среди них - письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и ослабление санкционного давления на Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенных к переговорному процессу со стороны РФ.

В ночь на 29 мая в Московской области прогремели взрывы. По данным Telegram-канала Astra, жители города Одинцово в Московской области сообщали о взрывах. Громкие звуки также слышали в городах Апрелевка (Наро-Фоминский округ) и Звенигород (Одинцовский район).

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