Оккупанты перерезали важную трассу: названы два города, которые под угрозой

Ключевые тезисы:
- Оккупанты смогли перерезать трассу Покровск - Константиновка
- Сейчас РФ развивает наступление на Константиновку и Покровск
- Для врага это наиболее перспективное направление
Армии страны-агрессора России удалось перерезать трассу Покровск - Константиновка, что осложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области. Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире FreeДом.
"К сожалению, за последние три недели РФ смогла найти слабые места в украинской обороне, это нужно признать. Это реализовалось в продавливании украинской обороны между Покровском и Константиновкой - это тоже нужно признать", - сказал он.видео дня
По его словам, перерезание этой трассы дало возможность российской армии развивать свое наступление на Константиновку и Покровск.
"Теперь россияне начинают новое наступление: с востока - на Покровск, и с запада - на Константиновку", - подчеркнул эксперт.
Ступак также добавил, что сейчас трудно сказать, хватит ли россиянам ресурсов на это наступление и сколько оно продлится.
"Сейчас происходит продавливание фронта войсками РФ, но о прорыве фронта речь точно не идет. Косвенные данные свидетельствуют, что российское командование якобы докидывает свежие силы с других направлений именно на Покровск и Константиновку. Там они видят наиболее перспективное направление, которое нужно продавливать", - подытожил аналитик.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России укомплектовали свои силы для наращивания усилий для захвата города Северск.
Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что армия страны-агрессора России создает дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта.
В то же время, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин сказал, что к ситуации с продвижением российских оккупантов на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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