Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, она ехала с гуманитаркой для Газы

Судно везло гуманитарную помощь для сектора Газы.

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Военные Израиля перехватили судно с Гретой Тунберг / коллаж: Главред, фото: x.com/RimaHas, Israel Foreign Ministry / Х

Кратко:

Судно Madleen с 12 членами экипажа направлено в порт в Израиле

Пассажиры находятся в безопасности и не пострадали

Военные Израиля захватили судно Madleen, на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. Судно также везло гуманитарную помощь для сектора Газы. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщило CNN со ссылкой на данные Коалиции свободы флотилии (Freedom Flotilla Coalition, FFC).

Судно Madleen с 12 членами экипажа, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора, направлено в порт в Израиле.

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Корабль, который ходит под британским флагом и используется пропалестинской коалицией Freedom Flotilla Coalition, намеревался доставить в Газу символическую партию гуманитарной помощи и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в палестинском анклаве на фоне борьбы Израиля с террористами ХАМАС. Власти предупредили, что не допустят этого.

FFC подтвердила в Telegram, что поздно вечером на борт вошли израильские военные.

Израильское министерство иностранных дел подтвердило, что корабль сменил курс и идет к берегу.

"Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, и они не включают в себя селфи в Instagram", – отметила дипломатическая служба.

Позже МИД добавил, что все пассажиры находятся в безопасности и не пострадали. Им предоставили бутерброды и воду.

Депутат Европейского парламента от Франции Рима Хассан, также находившаяся на судне, опубликовала в Х фото, где экипаж сидит на лодке, все в спасательных жилетах, с поднятыми руками.

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Кто такая Грета Тунберг? Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. Известна прямолинейной манерой общения и резкой критикой политических деятелей за их неспособность, по её мнению, предпринять достаточные действия для решения экологических проблем, пишет Википедия.

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