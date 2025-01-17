Официально: Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля с ХАМАС

Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами его выполнения.

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Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля с ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Израиль и ХАМАС подписали соглашение

Партнеры Нетаньяху по коалиционному правительству будут голосовать против

США поддержат Израиль, если ХАМАС откажется от любой части договора

Израиль и террористическая группировка ХАМАС подписали 16 января в Дохе (Египет) соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня. Данную информацию подтвердил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Первые заложники могут выйти на свободу на день позже.

Как сообщает The Times of Israel, на 17 января Нетаньяху созвал заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.

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Однако представитель премьер-министра отметил, что заседание правительства в полном составе состоится только вечером в субботу, 18 января. Это объясняется тем, что противники соглашения должны иметь 24 часа, чтобы подать петицию в Верховный суд, а заседание в пятницу днем не даст им достаточно времени для этого.

По данным издания, проведение заседания правительства в полном составе в субботу означает, что 24-часовой льготный период на обжалование не завершится до позднего воскресенья. А это, в свою очередь, означает, что соглашение не вступит в силу до понедельника - на день позже, чем было запланировано изначально. Таким образом, первым трем заложникам, которые должны были быть освобождены в воскресенье, придется подождать еще один день.

Согласно заявлению Офиса главы израильского правительства, семьи оставшихся 98 заложников также получили новую информацию, в которой говорится о том, что премьер-министр поручил властям совместно работать над подготовкой к приему заложников, которые будут освобождены в рамках соглашения.

"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - добавили в офисе Нетаньяху.

Тем временем изданиеAxios со ссылкой на два источника пишет, что соглашение было подписано представителями Израиля, Катара и ХАМАСа после нескольких дней интенсивных переговоров. Главный советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк подписал соглашение от имени Соединенных Штатов.

Согласно договору, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Также в Сектор Газа будет доставлена гуманитарная помощь, в частности 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами его выполнения.

На шестнадцатый день перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

"Пока в Дохе шли переговоры о соглашении, партнеры премьер-министра Беньямина Нетаньяху по коалиционному правительству – министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир – заявили, что будут голосовать против соглашения", - отмечает издание.

Тем временем Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что новая администрация проинформировала Нетаньяху о том, что если ХАМАС откажется от любой части соглашения, США поддержат Израиль.

Волц заявил, что администрация Трампа обеспечит демилитаризацию Газы и уничтожение ХАМАСа.

Соглашение ХАМАСа с Израилем - последние новости

15 января СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Официально о нем будет объявлено "в ближайшие часы".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал своим достижением заключенное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что оно не состоялось бы без его победы в ноябре над вице-президентом Харрис.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден, комментируя вклад Трампа и его команды в усилия по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что заключенное соглашение является именно тем, которое он предложил весной прошлого года.

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ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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