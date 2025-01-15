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Израиль и ХАМАС договорились завершить войну в секторе Газа – СМИ

Виталий Кирсанов
15 января 2025, 21:11
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Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников на Ближнем Востоке.
Израиль, ХАМАС
Войну в секторе Газа завершили / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Соглашение сторон включает начальный шестинедельный этап
  • ХАМАС освободит 33 израильтянина
  • Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Официально о нем будет объявлено "в ближайшие часы", пишет Reuters.

По данным издания, соглашение между Израилем и ХАМАС включает начальный шестинедельный этап, который будет включать постепенный вывод сил ЦАХАЛа из центральной части сектора Газа и возвращение перемещенных палестинцев на север.

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Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников на Ближнем Востоке.

"Скоро они будут освобождены. Спасибо!", - сообщил политик.

Предусмотрены отгрузки 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день в рамках соглашения, 50 из которых будут включать топливо, а 300 дойдут до северной части сектора Газа.

ХАМАС освободит 33 израильтянина, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Боевики сначала освободят заложников, моложе 19 лет, затем мужчин старше 50 лет.

В свою очередь Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного и по 50 за каждую женщину-солдата. Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября.

Отмечается, что число палестинцев, которые будут освобождены, будет зависеть от количества похищенных, которые будут освобождены, и может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин.

Живые похищенные будут освобождены раньше умерших. Ожидается, что третья часть соглашения будет включать возвращение всех тел под контроль Катара и ООН.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Об заявил премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани, выступая на пресс-конференции.

По словам Аль-Тани, к достижению соглашения привели усилия Катара, Египта и США. Он выразил надежду, "что это будет последняя страница в истории войны".

Армия обороны Израиля объявила, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы". Об этом написала пресс-служба ЦАХАЛа в соцсети Х.

Президент США Джо Байден подтвердил, что после месяцев интенсивной дипломатии Израиль и ХАМАС через посредников договорились прекратить огонь и освободить заложников. Он также надеется на прекращение боевых действий в Секторе Газа, говорится в заявлении Байдена.

"Это соглашение остановит боевые действия в Секторе Газа, увеличит объем необходимой гуманитарной помощи палестинцам и воссоединит (израильских, - ред.) заложников с семьями после более чем 15 месяцев плена", - заявил президент США.

Он отметил, что предложил контуры этого плана 31 мая 2024 года, после чего он был единогласно одобрен Совбезом ООН.

"Это результат не только чрезвычайного давления на ХАМАС, изменения регионального уравнения после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана (имеется в виду разгром "Хезболлы" израильской армией, - ред.), но и кропотливой американской дипломатии", - подчеркнул Байден.

По его словам, пришло время прекратить боевые действия в Секторе Газа и начать работу по построению мира и безопасности. Байден напомнил, что ХАМАС удерживает троих американских заложников.

"В рамках этой сделки мы полны решимости вернуть их всех домой", - добавил он.

Война между Израилем и ХАМАСом - последние новости

14 октября 2023 года стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.

Ранее власти Катара приостановили свое посредничество в согласовании мирного договора между Израилем и ХАМАС.

Такое решение катарское Министерство иностранных дел приняло из-за нежелания сторон вести переговоры. Помимо этого, по данным СМИ, знакомых с ситуацией, на Катар сильно давили власти США, которые требовали закрытия представительства ХАМАС в стране.

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