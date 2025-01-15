Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

По словам Байдена, именно помощь Соединенных Штатов помогла Израилю значительно ослабить ХАМАС и его союзников.

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Трамп и Байден не поделили лавры посредника в окончании войны в секторе Газа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Кратко:

Трамп назвал соглашение результатом работы своей администрации

Байден считает, что заключенное соглашение – его заслуга

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал своим достижением заключенное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что оно не состоялось бы без его победы в ноябре над вице-президентом Харрис, пишет The Hill.

"Это эпичное соглашение о прекращении огня смогло состояться только в результате нашей исторической Победы в ноябре, поскольку оно сигнализировало всему миру, что моя администрация будет стремиться к миру и будет договариваться о соглашениях по обеспечению безопасности всех американцев и наших союзников", - написал он в соцсети Truth Social. видео дня

Трамп отметил, что его будущий специальный представитель на Ближнем Востоке Стив Виткофф тесно сотрудничал с переговорщиками президента Байдена, чтобы добиться результата. По его словам, Виткофф и его новая команда по национальной безопасности будут продолжать сотрудничать с Израилем и союзниками, чтобы убедиться, что Газа никогда снова не станет убежищем террористов.

"Мы будем продолжать содействовать миру путем силы по всему региону, опираясь на импульс этого прекращения огня для дальнейшего расширения Исторических Авраамовых соглашений. Это только начало того великого, что должно произойти для Америки, и для мира!" – добавил он.

Нынешний президент США Джо Байден, комментируя вклад Трампа и его команды в усилия по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что заключенное соглашение является именно тем, которое он предложил весной прошлого года.

"Это те рамки соглашения, которые я предложил еще в мае. Именно эти. И мы получили поддержку мира", – цитирует президента Sky News.

По словам Байдена, именно помощь Соединенных Штатов помогла Израилю значительно ослабить ХАМАС и его союзников, а также создать предпосылки для этого соглашения.

"Я знал, что это соглашение придется выполнять следующей администрации, поэтому я сказал своей команде тесно координировать свои действия с ними, чтобы убедиться, что мы говорим в унисон, потому что это именно то, что делают американские президенты", – пояснил он.

На вопрос репортера, чья же, в конце концов, заслуга - прекращение огня, Байден, который уже разворачивался, чтобы покинуть пресс-конференцию, обернулся и с улыбкой ответил: "Вы шутите?".

Администрация Байдена работала над достижением соглашения о прекращении огня, при этом несколько раз заявляя, что переговоры близки к завершению, однако стороны то и дело заходили в тупик. Однако в последние недели оптимизм возрос. Трамп в свою очередь угрожал ХАМАС, что на Ближнем Востоке начнется "ад", если они не освободят заложников до того, как он вступит в должность 30 января.

Война между Израилем и ХАМАСом - последние новости

14 октября 2023 года стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.

Ранее власти Катара приостановили свое посредничество в согласовании мирного договора между Израилем и ХАМАС.

Такое решение катарское Министерство иностранных дел приняло из-за нежелания сторон вести переговоры. Помимо этого, по данным СМИ, знакомых с ситуацией, на Катар сильно давили власти США, которые требовали закрытия представительства ХАМАС в стране.

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