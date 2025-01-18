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Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня

Виталий Кирсанов
18 января 2025, 12:02
17
Прекращение огня вступит в силу в 06:30 по Гринвичу в воскресенье, 19 января.
Израиль, ХАМАС
Израиль, ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Обстоятельства ратификациии соглашения о прекращении огня
  • Дата вступления в силу соглашения

Кабинет министров Израиля одобрил сделку с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, говорится в заявлении на сайте правительства Израиля.

"Правительство одобрило рамки возвращения заложников. Рамки освобождения заложников вступят в силу в воскресенье", - говорится в заявлении.

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Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Группа министров из 33 человек одобрила соглашение после рекомендации, высказанной ранее в пятницу кабинетом безопасности. В правительстве "за" проголосовали 24 министра, 8 - "против".

Прекращение огня вступит в силу в 06:30 по Гринвичу в воскресенье, 19 января.

Соглашение ХАМАСа с Израилем - последние новости

15 января СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал своим достижением заключенное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что оно не состоялось бы без его победы в ноябре над вице-президентом Харрис.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден, комментируя вклад Трампа и его команды в усилия по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что заключенное соглашение является именно тем, которое он предложил весной прошлого года.

Израиль и террористическая группировка ХАМАС подписали 16 января в Дохе соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня. Данную информацию подтвердил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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