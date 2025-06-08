РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

Ситуация напряженная из-за ежедневных попыток врага штурмовать украинскую оборону.

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Враг сравнивает с землей населенные пункты Донетчины / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 ОМБр

Что сообщил военный:

Враг пытается продвинуться вперед на Торецком направлении

Оккупанты хотят создать плацдарм для атаки на Константиновку

РФ задействует все возможные ресурсы для выполнения приоритетной задачи

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются продвигаться в сторону населенного пункта Яблоновка, что на Торецком направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

По его словам, именно на этом направлении противник ведет себя активнее всего и в среднем за сутки количество штурмовых действий достигает 15-16 раз.

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"Он (враг - Главред) пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблоновка с целью дальнейших движений в направлении Константиновки", - отметил Запорожец.

При этом россияне не жалеют ресурсов, ведь развитие плацдарма для наступления на Константиновку является приоритетной задачей для армии РФ. Для этого оккупанты используют мотоциклы, чтобы быстро добраться до населенных пунктов, а также применяют FPV-дроны, дроны на оптоволокне и КАБы.

Константиновка / Инфографика: Главред

"Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны", - добавил военнослужащий.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что противник продолжает активно наступать по всей линии фронта, прилагая усилия к достижению административных границ Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что в 81-м самоходном артиллерийском полку ВС страны-агрессора России сложилась критическая ситуация с боеприпасами на Херсонском направлении.

Накануне стало известно, что россияне сосредоточили около 60 тысяч военных на Сумском направлении. Но пока противник не зашел в основную линию фортификационной системы защиты на этом направлении.

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Что такое ОТГ "Луганск"? Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинского войска и район его действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

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