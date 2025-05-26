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"Кармана" возле Торецка больше нет: в ISW сказали, что теперь будет с Константиновкой

Анна Ярославская
26 мая 2025, 09:03
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Армия РФ,вероятно, захватила Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки.
Война, карта, Константиновка
Оккупанты улучшили себе условия для продвижения к Константиновке / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Запад

Кратко:

  • Оккупанты выравнивают линию фронта
  • Армии РФ удалось захватить несколько населенных пунктов

После четырехмесячной наступательной операции по выравниванию линии фронта российская армия ликвидировала "карман" Сил обороны Украины к юго-западу от Торецка. Таким образом оккупанты улучшили себе условия для продвижения к Константиновке. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 25 мая.

Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Зари и северной части Романовки (к западу от Торецка) и, вероятно, захватили Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки. При этом Министерство обороны России заявило, что войска РФ захватили Романовку полностью, передает ISW.

видео дня

По оценкам аналитиков российские войска захватили примерно 65 квадратных километров территории в рамках своего продвижения на Романовку и Зарю.

Карта ISW
Карта ISW / understandingwar.org

В ISW напомнили, что российские войска усилили наступление в этом районе в начале февраля 2025 года и начали согласованные усилия по ликвидации украинских позиций в "кармане" к югу от Романовки в конце апреля 2025 года. Для реализации этой цели, российское военное командование передислоцировало сюда несколько подразделений из районов Курахово и запада Запорожской области.

Летнее наступление РФ - последние новости

Как писал Главред, ранее аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в 2025 году армия РФ может захватить Покровск. Также россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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