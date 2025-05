"Кармана" возле Торецка больше нет: в ISW сказали, что теперь будет с Константиновкой

Кратко:

После четырехмесячной наступательной операции по выравниванию линии фронта российская армия ликвидировала "карман" Сил обороны Украины к юго-западу от Торецка. Таким образом оккупанты улучшили себе условия для продвижения к Константиновке. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 25 мая.

Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Зари и северной части Романовки (к западу от Торецка) и, вероятно, захватили Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки. При этом Министерство обороны России заявило, что войска РФ захватили Романовку полностью, передает ISW.

По оценкам аналитиков российские войска захватили примерно 65 квадратных километров территории в рамках своего продвижения на Романовку и Зарю.

В ISW напомнили, что российские войска усилили наступление в этом районе в начале февраля 2025 года и начали согласованные усилия по ликвидации украинских позиций в "кармане" к югу от Романовки в конце апреля 2025 года. Для реализации этой цели, российское военное командование передислоцировало сюда несколько подразделений из районов Курахово и запада Запорожской области.

Как писал Главред, ранее аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в 2025 году армия РФ может захватить Покровск. Также россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.