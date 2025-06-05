"Я себя ненавижу": Никита Добрынин сделал откровенное признание

Никита Добрынин поделился личным постом в своем Instagram.

https://glavred.info/starnews/ya-sebya-nenavizhu-nikita-dobrynin-sdelal-otkrovennoe-priznanie-10671008.html Ссылка скопирована

Никита Добрынин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin

Кратко:

О чем сообщил Никита Добрынин

К чему он написал такой пост

Украинский шоумен Никита Добрынин сделал неожиданное и достаточно откровенное признание.

На своей странице в Instagram, Никита написал, что иногда он становится врагом самому себе. "То сдерживаюсь, то выливаю злобу, то снова сдерживаюсь, потом еще больше выливаю. На друзей. На себя. Еще себя за это ненавижу. "Нафига я это сказал?", "Почему я так делаю?" - пишет Добрынин.

видео дня

Никита Добрынин написал грустный пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

По словам ведущего, можно было бы сказать себе "соберись, давай в работу, все пройдет". Но это не работает. "Когда тебе реально плохо, эти фразы звучат как гул вентиляции. Постоянный, монотонный. Но был момент сегодня. Один маленький. Кто-то просто поздоровался с улыбкой. Просто чай подал. И я поймал себя на том, что это как свет. Небольшой. Маленький. Но свето", - добавляет он.

Добрынин говорит, что он вдруг почувствовал, что не хочет этого человека обжечь своей злобой. "Я хочу быть теплым. И это спасает. Вот в чем, кажется, суть. Когда тебя держит не фраза "все будет хорошо", а твоя реакция на чье-то тепло. Если я могу остаться теплым, значит, я еще жив. Значит, я не сдался", - философствует он.

Никита Добрынин написал грустный пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

"Я не пишу этот пост в качестве мотивации. Я его пишу, потому что сам в нем нуждаюсь. Может, ты тоже сейчас так себя чувствуешь. И это не пройдет прямо сегодня. Но где-то рядом кто-нибудь может просто подать тебе чай. Улыбнуться. И это будет луч. А потом ты сам кому-нибудь подашь чай. И это уже война не против себя, а за кого-то. И за себя с другой стороны. Держись. Не собирай себя. Просто дыши. И не стесняйся чувствовать. Пока мы можем заметить что-то хорошее, значит, все не зря", - добавил он.

Никита Добрынин написал грустный пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Квиткова засветилась с 23-летним футболистом Владимиром Бражко на свадьбе у друзей. Главред нашел в Сети видео, на которых Даша и Владимир веселились на праздновании. Отметим, свадьба футболиста Максима Дячука прошла в Киеве в ресторане Маяк.

Ранее стало известно о том, что Квиткова и Бражко крутят роман уже несколько месяцев. На публике они не решаются показаться вместе, но футболист радует возлюбленную сюрпризами.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Никита Добрынин? Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред