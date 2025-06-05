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Путин готовит месть: полковник СБУ предупредил о возможном ночном ударе России

Руслан Иваненко
5 июня 2025, 19:24
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Костенко призвал украинцев не игнорировать тревоги, ведь угроза удара со стороны РФ является реальной и может оказаться масштабной.
Путин готовит месть: полковник СБУ предупредил о возможном ночном ударе России
Костенко объяснил, почему угроза реальна уже сейчас / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Вкратце:

  • Россия готовит удар по Украине, точная дата и место неизвестны
  • Россия может атаковать центры принятия решений, правительственный квартал, энергетическую и гражданскую инфраструктуру

Российская Федерация может нанести удар по территории Украины, однако точные дата и место пока остаются неизвестными. Об этом сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, пишет "Еспресо".

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"Противник постоянно наносил по нам удары, и мы понимаем, что он хочет найти какой-то ответ, который можно было бы продать у себя в России как равную месть. Думаю, в РФ сейчас разрабатывают план. Есть разные сообщения и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью", - сказал Костенко.

Он отметил важность немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги, ведь угроза вполне реальна.

Костенко также обратил внимание на возможную коммуникацию между президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом, которая, по его словам, вызывает беспокойство.

"То, что у меня вызвало беспокойство, - коммуникация Трампа с Путиным, когда Путин в разговоре с Трампом сказал, что должен дать ответ. На мой взгляд, Трамп одобрил решение Путина, ведь он ему не сказал, что Путин будет наказан за удар, который собирается нанести, или что даст Украине какое-то специфическое оружие. То есть Трамп ничего не ответил Путину, поэтому это, на мой взгляд, - одобрение удара, который должна нанести по нам Москва."

По словам Костенко, Россия почти наверняка нанесет удар, однако пока не понятно, каким образом и по каким объектам.

"Нанесет ли РФ ответный удар? Я даже не сомневаюсь - 101%. Вопрос - как они это сделают. Относительно удара 'шахедами' и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они это еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно, по правительственному кварталу. Точно не знаю, но знаю, что они готовят удар".

Путин готовит месть: полковник СБУ предупредил о возможном ночном ударе России

Костенко также отметил, что Россия может использовать комбинированный сценарий атаки с применением ракет "Искандер", дронов-камикадзе и бомбардировщиков. Вероятные цели - как энергетическая, так и гражданская инфраструктура.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

В Харькове на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них - 4 детей.

В ночь на 4 июня в Харькове также прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

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Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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