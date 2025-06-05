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США ослабляют Украину в борьбе с дронами РФ: СМИ сообщили, что произошло

Анна Косик
5 июня 2025, 11:39
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Администрация Трампа приняла неожиданное решение, которое решили публично не объявлять.
Беспилотник, Трамп
В США перенаправили помощь, которую ранее предоставляли Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, Генштаб ВСУ

Главное:

  • В Штатах переориентировали военную помощь, которую предоставляли Украине
  • Теперь Украина не будет получать сверхважные системы для сбивания дронов РФ

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить ключевую для борьбы с беспилотниками страны-агрессора России технологию, которая ранее предназначалась для Украины, американским военным.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в оборонных кругах США. Они сообщили, что на прошлой неделе Пентагон предупредил Конгресс США о перенаправлении специальных детонаторов для ракет, которые Украина использует для ударов по российским беспилотникам, подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

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Речь идет о компонентах системы Advanced Precision Kill Weapon System, которую Украина получает от Соединенных Штатов в течение последних лет.

"США пошли на этот шаг после того, как президент Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что Москва должна будет решительно ответить на недавние украинские атаки, что ослабляет перспективы остановки войны, которая началась в начале 2022 года", - говорится в статье.

Такое решение о фактической переориентации военной помощи вызывает некоторые опасения относительно того, будут ли в дальнейшем США придерживаться долгосрочных обязательств перед Украиной.

Военная помощь США Украине - последние новости

Ранее в администрации Трампа сообщали, что Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Вся помощь, ранее одобренная Конгрессом для Украины, продолжает поступать.

Хотя перед этим, как писал Главред, примерно через неделю после инаугурации президента США Дональд Трампа на второй президентский срок была остановлена помощь Украине.

Накануне в СМИ появилась информация, что европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, может отказаться от военной помощи стране, которая защищается от российского вторжения.

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Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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