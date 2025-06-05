Европа перестанет давать даже патроны: Жданов о худшем сценарии войны для ВСУ

К РФ, как к любой империи, осознание начала краха империи может прийти только изнутри.

https://glavred.info/front/evropa-perestanet-davat-dazhe-patrony-zhdanov-o-hudshem-scenarii-voyny-dlya-vsu-10670786.html Ссылка скопирована

Олег Жданов прокомментировал вероятный сценарий продолжения боевых действий / коллаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важное из заявлений Жданова:

Для Украины наихудший вариант – это заморозка конфликта

Крах РФ может прийти только изнутри

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о вероятных сценариях завершения войны.

"Для нас наихудший вариант – это заморозка конфликта. Большинство нашего населения настроено на победу, как показывает социология, поэтому выводить войска с некоторых территорий, как того требует Россия, мы точно не будем", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

Эксперт считает, что даже если украинская власть попытается что-то подобное подписать, сопротивление общества "будет сумасшедшее".

"Поэтому для нас наихудший вариант – это заморозка конфликта по линии фронта. И это если Европа скажет, что военной помощи больше не будет, никакой, включая патронов. Разве что в таком случае. Да и то, на оккупированных территориях будет идти партизанская война", - отметил он.

Вместе с тем собеседник убежден в том, что к Российской Федерации, как к любой империи, осознание начала краха империи может прийти только изнутри.

"Так говорит история. Еще ни одна империя не развалилась на внешних границах – все империи рушатся изнутри, когда внутренние противоречия достигают критической точки, и это противостояние разрывает империю изнутри. Это худший вариант для России. Как разрешится наш конфликт? Я думаю, что мы россиян переживем. Только за счет Евросоюза у нас есть шанс пережить Россию", - добавил Жданов.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что под Покровском россияне ведут непрерывные штурмовые действия. В больших массированных штурмах могут участвовать до 90 человек живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ. В ОТГ "Харьков" оценили данные о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред