Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

В больших массированных штурмах могут участвовать до 90 человек живой силы противника.

https://glavred.info/front/pod-pokrovskom-rossiyane-vedut-nepreryvnye-shturmy-raskryta-taktika-okkupantov-10666184.html Ссылка скопирована

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

Враг пытается накапливаться в серое время суток

Оккупанты сдаются в плен, если остаются наедине

Под Покровском военные РФ давят постоянно, штурмы не прекращают: в серое время суток накапливают силы и утром идут в новое наступление. Об этом рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире "Киев24".

"Пытаются давить постоянно, меняя тактику с малых пехотных групп на штурмы более крупных масштабов, механизированные и также двухколесные штурмы, которые как новинка появилась массово у них. И фактически штурмы не прекращаются. Это могут быть маленькие - 2, 3, 5 малые пехотные группы, а могут быть большие с помощью техники и при поддержке артиллерии, РСЗО", - отметил он. видео дня

По словам Бакулина, в больших массированных штурмах могут участвовать до 90 человек живой силы противника. Но может быть меньше живой силы, а больше именно тяжелой бронированной техники.

"Враг пытается накапливаться в серое время суток. Это под утро и когда начинает темнеть. А как только он накапливается, наступает световой день, враг начинает идти по всей линии в зоне ответственности нашей бригады", - сказал он.

При этом Бакулин отметил, что россияне специально начали отправлять свои группы в штурм просто по открытой местности.

"Если раньше мы смотрели за тем, как маленькими группами они идут по посадкам, то сейчас можно наблюдать за тем, как они идут просто по полям. Это делается для того, чтобы основная сила и их "крылья" увидели откуда ведется огонь, откуда взлетают наши дроны", - пояснил тактику Бакулин.

Также он отмечает, что оккупанты сдаются в плен, если остаются наедине.

Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" заявили, что российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области, но украинские военные не дали врагу воплотить задуманное.

В то же время, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред