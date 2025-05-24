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В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

Виталий Кирсанов
24 мая 2025, 21:53
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У Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить.
Украина может стать для Трампа новым Афганистаном
Украина может стать для Трампа новым Афганистаном / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, defense.gov

Кратко:

  • Поставки Украине оружия - это единственный способ убедить Путина завершить войну
  • Украина может стать для Трампа новым Афганистаном

Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, так как президент США Дональд Трамп, похоже, может отказаться от военной помощи стране, которая защищается от российского вторжения. Один из вариантов, который они рассматривают, - покупать американское вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

У Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить, поэтому все более реалистичным вариантом является закупка европейцами американских систем вооружения с последующей их передачей Украине, рассказали изданию источники.

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Отмечается, это помогло бы Украине сдерживать наступление России и оказывать новое давление на российского диктатора Владимира Путина для того, чтобы он серьезно отнесся к вопросу прекращения огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные, то, вероятно, Украина сможет удерживать позиции.

"Я не совсем понимаю, насколько все будет плохо, если США отойдут, оставив возможность Европе или Украине покупать американское вооружение и позволяя обмен разведданными с Украиной. Это не идеальный вариант, бесспорно, не лучший, но и не худший сценарий, которого мы боялись", - сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

Такой поворот фактически поставит Трампа перед выбором: продолжать избегать конфликта с Путиным или получать прибыль от продажи крупных партий оружия.

Эксперты предупреждают, что одобренные и профинансированные еще администрацией предыдущего президента США Джо Байдена поставки оружия могут завершиться уже этим летом, а Европа вряд ли сможет восполнить этот пробел. Путин же, по словам специалистов, будет пытаться воспользоваться этой ситуацией.

Поэтому поставки Украине американского оружия - купленного или предоставленного в виде помощи - это единственный способ убедить Путина завершить войну, считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Капчан.

"Трамп понимает, что если он "бросит" Украину, и Россия заставит ее капитулировать, это будет громким политическим поражением для него. Украина станет для Трампа новым Афганистаном, если не хуже", - заявил Капчан.

Военная помощь Украине от стран Запада

Как писал Главред, Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Вся помощь, ранее одобренная Конгрессом для Украины, продолжает поступать.

Тем временем немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во Львове во время визита делегации европейских топ-дипломатов было обещано предоставить Украине дополнительную военную поддержку на общую сумму 1,9 млрд евро.

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