Хотят сорвать поставки: РФ шпионила на границе Украины за западной помощью - СМИ

Сотрудники ГРУ получили доступ к тысячам камер наблюдения в странах НАТО, расположенных вблизи пограничных переходов с Украиной.

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Россияне шпионили за западной помощью Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Кратко:

ГРУ проводит вредоносную киберкампанию против НАТО

РФ получила доступ к камерам наблюдения на западной границе Украины

Страна-агрессор Россия пыталась взломать камеры безопасности на границе, чтобы шпионить за западной помощью, поступающей в Украину, и препятствовать ей. Об этом заявили разведывательные службы Великобритании.

Как пишет The Guardian, подразделение российской военной разведки обвиняют в использовании целого ряда методов для атаки на организации, доставляющие иностранную помощь в Украину, в том числе путем взлома камер на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов.

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Отмечается, что подразделение ГРУ 26165, также известное как APT 28 и Fancy Bear, с 2022 года проводит вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций в государствах-членах НАТО.

"Участники отряда 26165, вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, например, вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, чтобы отслеживать перемещение помощи в Украину", — говорится в сообщении.

Россияне также использовали для своих целей дорожные камеры.

Сообщается, что около 10 000 камер были использованы вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания поставок Украину". 80% камер находились в Украине, 10% - в Румынии. Кроме того, 4% атакованных камер находились в Польше, 2,8% - в Венгрии и 1,7% - в Словакии. Местоположение остальных атакованных камер не было указано. Сообщается, что взлом дал бы доступ к "моментальному снимку" изображений с камер.

Как минимум в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к привилегированным аккаунтам, выдавая себя за сотрудников ИТ. Тематика фишинговых писем была разнообразной и варьировалась от профессиональных тем до тем для взрослых. Фишинговые письма часто отправлялись через взломанные аккаунты или бесплатные аккаунты веб-почты. Письма обычно писались на родном языке цели и отправлялись одному целевому получателю.

"Эта вредоносная кампания российской военной разведки представляет серьезную опасность для целевых организаций, включая те, которые участвуют в доставке помощи Украине", - прокомментировал Пол Чичестер, директор по операциям в Национальном центре кибербезопасности.

Военная помощь Украине от стран Запада

Как писал Главред, Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Вся помощь, ранее одобренная Конгрессом для Украины, продолжает поступать.

Тем временем немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во Львове во время визита делегации европейских топ-дипломатов было обещано предоставить Украине дополнительную военную поддержку на общую сумму 1,9 млрд евро.

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