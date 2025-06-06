Кратко:
- Как сейчас выглядит Тодоренко
- Где ее застукали с большим животом
Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а теперь предательница Украины, подтвердила третью беременность.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Тодоренко гуляла на годовщине свадьбы Преснякова и надела обтягивающее платье, которое подчеркнуло живот ведущей.
У Регины Тодоренко и её мужа-россиянина, 39-летнего бывшего зависимого Влада Топалова, уже есть двое сыновей — шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав. Ведущая ранее рассказывала, что сталкивались с серьёзными проблемами со здоровьем. Запроданка признавалась в соцсетях, что врачи запрещали ей рожать из-за сколиоза, с которым она годами борется.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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