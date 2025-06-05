Что будет с военными после окончания войны: командующий НГУ сделал заявление

Командующий НГУ Александр Пивненко рассказал, что ждет украинских военных после завершения войны.

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Известно, что будет с военными после окончания войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Пивненко:

Завершение войны не будет одномоментным процессом

Украине нужна армия численностью 600 тысяч бойцов

После демобилизации, часть личного состава - вернется в ВСУ

Завершение войны не будет мгновенным процессом. Даже в случае подписания мирного соглашения, нужно будет несколько месяцев для стабилизации ситуации на фронте, вероятны хаотичные столкновения. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук.

По оценке генерала, этот переходный период может продлиться до полугода.

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"Будет "оттормаживание", будут где-то 2-3 месяца какие-то выстрелы, хаотичные движения. Не до всех команды сразу дойдут - как до наших, так и до них", - считает генерал.

Пивненко также считает, что численность украинской армии после завершения боевых действий должна оставаться на уровне примерно 600 тысяч человек. После демобилизации часть военных, по его мнению, добровольно вернется в ряды ВСУ, и формирование такой армии не вызовет трудностей.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может осуществить новую атаку на территорию Украины, однако ее точное время и место пока неизвестны. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Днем 5 июня российские войска нанесли удар по зданию Херсонской областной военной администрации, полностью разрушив его.

Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил возмущение из-за ударов ВСУ по российским военным аэродромам в рамках операции "Паутина". В ответ Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Россия является агрессором, а действия украинских сил носят оборонительный характер.

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Что известно об Александре Пивненко Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего (с 2023). Участник российско-украинской войны, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины (2023), сообщает Википедия.

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