Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что будет с военными после окончания войны: командующий НГУ сделал заявление

Юрий Берендий
5 июня 2025, 22:00
126
Командующий НГУ Александр Пивненко рассказал, что ждет украинских военных после завершения войны.
Что будет с военными после окончания войны: командующий НГУ сделал заявление
Известно, что будет с военными после окончания войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Пивненко:

  • Завершение войны не будет одномоментным процессом
  • Украине нужна армия численностью 600 тысяч бойцов
  • После демобилизации, часть личного состава - вернется в ВСУ

Завершение войны не будет мгновенным процессом. Даже в случае подписания мирного соглашения, нужно будет несколько месяцев для стабилизации ситуации на фронте, вероятны хаотичные столкновения. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук.

По оценке генерала, этот переходный период может продлиться до полугода.

видео дня

"Будет "оттормаживание", будут где-то 2-3 месяца какие-то выстрелы, хаотичные движения. Не до всех команды сразу дойдут - как до наших, так и до них", - считает генерал.

Пивненко также считает, что численность украинской армии после завершения боевых действий должна оставаться на уровне примерно 600 тысяч человек. После демобилизации часть военных, по его мнению, добровольно вернется в ряды ВСУ, и формирование такой армии не вызовет трудностей.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может осуществить новую атаку на территорию Украины, однако ее точное время и место пока неизвестны. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Днем 5 июня российские войска нанесли удар по зданию Херсонской областной военной администрации, полностью разрушив его.

Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил возмущение из-за ударов ВСУ по российским военным аэродромам в рамках операции "Паутина". В ответ Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Россия является агрессором, а действия украинских сил носят оборонительный характер.

Другие новости:

Что известно об Александре Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Командующий Национальной гвардии Украины, член Ставки Верховного Главнокомандующего (с 2023). Участник российско-украинской войны, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины (2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Илон сошел с ума": между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора

"Илон сошел с ума": между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора

21:43Мир
Трамп анонсировал жесткий ответ РФ за удары по аэродромам и пригрозил Украине санкциями

Трамп анонсировал жесткий ответ РФ за удары по аэродромам и пригрозил Украине санкциями

19:44Война
В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

19:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"

"Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"

Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

Последние новости

22:45

Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали

22:43

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть головуВидео

22:37

Скачки напряжения: эксперт рассказал, как защитить домашнюю технику от скрытой угрозыВидео

22:15

"Я себя ненавижу": Никита Добрынин сделал откровенное признание

22:01

"Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
22:00

Что будет с военными после окончания войны: командующий НГУ сделал заявление

21:54

Российская ведущая тайком стала мамой

21:43

"Илон сошел с ума": между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора

21:37

Приехали в гости на лето: в Прилуках дрон убил полицейскую с ребенком и ее мать

Реклама
21:25

Прощай, коса: Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и стала неузнаваемой

20:35

Трамп бьет незаметно: эксперт сказал, как США подрывают способность РФ вести войнуВидео

19:48

Ситуация в Сумской области обостряется: в ГПСУ рассказали, как россияне готовят прорыв

19:44

Трамп анонсировал жесткий ответ РФ за удары по аэродромам и пригрозил Украине санкциямиВидео

19:40

Почему кот "плюхается" на спину и показывает живот: эксперт удивила ответомВидео

19:36

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

19:24

Путин готовит месть: полковник СБУ предупредил о возможном ночном ударе РоссииВидео

19:18

Кто на самом деле придумал название реки Днепр и что оно означает - ответ удивитВидео

19:15

Блестящие и могут менять цвет: в Чернобыле заметили странных жуков

19:12

Что может притянуть "черную полосу" 6 июня: приметы и запреты в этот день

19:10

Путин вдруг выдал новое заявление о войне в Украинемнение

Реклама
18:43

РФ экстренно прячет уцелевшие самолеты: аналитики заметили Ту-160 под крылом у США

18:28

Помогли ли шины спасти самолеты РФ от атаки дронов СБУ - названы новые детали

18:22

81-летний Роберт Де Ниро раскрыл секрет воспитания двухлетней дочери

18:15

Эксперт инициировал проверку происхождения миллионных доходов у грантовых активистов в условиях войны

17:59

Ничего хорошего там нет: что означает фамилия ПутинВидео

17:41

В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

17:33

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - первые подробности

17:26

"Абсолютно больные существа": Зеленский жестко отреагировал на удар РФ по Херсону

17:24

"Прекратите ныть": Украина жестко ответила Путину на жалобы из-за "Паутины"

17:16

Админуслуги в Украине подорожают: сколько придется платить

17:15

Папа Римский обратился к Путину: что именно Лев XIV попросил у главы Кремля

16:47

Солист группы a-ha неизлечимо болен - что произошло со звездой 80-ыхВидео

16:33

Простой тест на характер по цвету глаз расскажет все о вашей личности

16:32

Когда и как появились вареники: эксперт развеял самые популярные мифы

16:26

"Не центр принятия решений": РФ полностью уничтожила здание Херсонской ОВАВидео

16:23

Доллар ушел в пике, евро внезапно "взлетело": каким будет курс валют с 6 июня

16:10

Враг оккупировал уже 10 населенных пунктов: на Сумщине россияне лезут, как тараканы

16:09

Инфляция выросла до максимума из-за заморозков: в НБУ сказали, как изменятся цены летом

16:07

В каком состоянии находится Крымский мост после операции СБУ: в ВМС раскрыли детали

15:47

Польша установила День памяти жертв Волынской трагедии: реакция МИД Украины

Реклама
15:32

Угроза газовых отключений: украинцев предупредили о худшем сценарии

15:16

Цена стремительно растет: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

15:10

Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст: в Раде сделали заявление

15:09

Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет "заоблачной"

14:35

Люди в парикмахерской отличаются 3-мя деталями: отыщете ли вы их за 35 секунд

14:20

Месть от Путина за уничтоженные самолеты: в Кремле снова угрожают Украине

14:19

Погиб опытный военный: в результате удара по полигону на Полтавщине есть жертвы

14:14

Разрушительный удар по РФ: в Сенате анонсировали новые инструменты для Трампа

14:05

Герцоги отжигают: Меган Маркл показала дикие танцы с принцем Гарри в палате роддома

14:03

С молодой пассией: беглый Онищенко засветился в Каннах

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять