Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

Окончание войны будет зависеть от скорости развала России.

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Жданов рассказал о развале РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Россия будет очень больно разваливаться

Распад будет сопровождаться вооруженным противостоянием

Сейчас преступность в России зашкаливает

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что война в Украине может закончиться к лету 2026 года. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, какие для этого нужны предпосылки.

По его словам, все будет зависеть от скорости развала России.

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"На этот раз мирного распада республик не будет, и распад Российской Федерации будет сопровождаться вооруженным противостоянием. Почему? Потому что около миллиона человек сегодня стоят под ружьем и имеют боевой опыт, и, если завтра им перестанут платить боевые (кстати, Путин катастрофически боится 30-дневного перемирия, потому что в этом случае у него через две недели армия начнет бунтовать), они возьмут автоматы и пойдут грабить", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он добавил, что грабить уже нечего, поэтому они побегут по домам.

"Даже открытая статистика МВД России говорит о том, что преступность зашкаливает. Так что Россия будет разваливаться, причем очень больно", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, дипломат Владимир Пузырко заявил, что Москва не соглашается на временное прекращение огня, поскольку это противоречит интересам российского руководства и лично Владимира Путина.

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что несмотря на санкции, военно-промышленный комплекс Российской Федерации продолжает работать, о чем свидетельствуют удары РФ по Украине аэробаллистическими и аэродинамическими средствами поражения.

В то же время, в отчете Института изучения войны отмечалось, что переговоры со страной-агрессором Россией не приведут к завершению войны. Диктатор Владимир Путин верит в способность вести боевые действия бесконечно долго, ведь цель Кремля - капитуляция Украины.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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