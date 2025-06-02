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Минфин перестрахуется: стало известно, заложат ли расходы на войну в Госбюджет 2026

Анна Ярославская
2 июня 2025, 10:47
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Прогнозирование потребностей государственного бюджета на 2026 год и его финансирование сильно затруднено непредсказуемостью развития событий.
Сергей Марченко, война
Сергей Марченко сказал, будут ли закладывать расходы на войну в бюджете на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Главные тезисы:

  • Украина находится в постоянной турбулентности в вопросе возможности завершения войны
  • Лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год
  • Идет активный диалог с международными партнерами относительно финансирования

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money 30 мая.

По его словам, прогнозирование потребностей государственного бюджета на 2026 год и его финансирование сильно затруднено непредсказуемостью развития событий, передает Интерфакс-Украина.

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"С точки зрения Министерства финансов нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Нам так понятнее, нам так прагматичнее. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы где-то там что-то не увидели", – сказал Марченко и добавил, что это может вызвать определенную негативную реакцию в обществе, но с точки зрения экономических интересов государства именно так следует поступать.

Глава Минфина осторожно высказался о перспективах 2026 года.

"На сегодняшний момент мы находимся в стадии постоянной турбулентности: от качелей, что завтра нас ожидает мирное соглашение, прекращение огня и другие позитивные вещи, которые формируют соответствующие ожидания, до абсолютно пессимистических настроений, постоянных атак, очередных наступлений", – сказал Марченко.

В 2025 году было принято политическое решение странами Большой семерки о выделении $50 млрд по механизму ERA – за счет доходов из замороженных российских активов. Эта сумма позволяет перекрыть не только нынешний год, но и часть 2026 года.

В то же время открытая весной 2023 года программа расширенного финансирования с МВФ должна закончиться в первом квартале 2027 года.

"Соответственно, это означает определенную компрессию наших фискальных возможностей", - подчеркнул министр.

С учетом этого Украина активно ведет диалог с международными партнерами о том, что война продолжается и необходимо обеспечить финансирование на 2026 год и перспективу.

После начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года государственный бюджет Украины ежегодно вынужденно пересматривался в сторону увеличения расходов и финансирования из-за военных нужд. В этом году, когда госбюджет утвержден с доходами 2,33 трлн грн (без учета грантов и международной помощи) и расходами 3,93 трлн грн, речь идет о необходимости увеличения расходов на сумму до 400-500 млрд грн.

Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.

Как писал Главред, в отчете института SIPRI говорится о том, что поскольку полномасштабная война в Украине длится с 2022 года, военные расходы продолжают расти по всему континенту, в результате чего европейские военные расходы превысили уровень, зафиксированный в конце Холодной войны. Все европейские страны увеличили свои военные расходы в 2024 году, за исключением Мальты.

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов России. Украина в 2024 году имела самую большую военную нагрузку среди всех стран, составляющую 34 процента ВВП.

Эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов заявил, что если военные расходы России останутся на нынешнем уровне, то этот запас "абсолютно бесконечен". Если же предположить, что расходы на оборону вырастут втрое, то резервов РФ может хватить еще на 5, 10 или 15 лет.

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Кто такой Сергей Марченко

Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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война в Украине Минфин Сергей Марченко война России и Украины госбюджет 2026
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