Трамп анонсировал жесткий ответ РФ за удары по аэродромам и пригрозил Украине санкциями

Президент США сделал ряд противоречивых заявлений относительно войны России против Украины и пригрозил последствиями для "обеих стран".

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Трамп сделал ряд заявлений относительно войны РФ против Украины / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Трамп снова анонсировал "ответ РФ" за удары по аэродромам

Трамп заявил о санкциях против России и Украины

Презмдент США заявил о поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что если бы он победил на выборах 2020 года, полномасштабной войны России против Украины не произошло бы. Такое мнение он высказал, комментируя последние действия Владимира Путина. Трамп также повторил тезис о том, что удары по российским авиабазам стали ответом со стороны российского руководства. Об этом он заявил во время его встречи с журналистами в Белом доме во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца, передает Sky News.

Главред собрал главные заявления Трампа относительно войны России против Украины.

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Трамп снова анонсировал "ответ РФ" за удары по аэродромам

Дональд Трамп сообщил журналистам, что Владимир Путин поделился с ним намерениями относительно ответа России на удары Украины по аэродромам в тыловых районах РФ, отметив, что эта реакция будет жесткой.

"Будут еще дополнительные боевые действия. Вы знаете, он был атакован. Они (украинцы, - ред.) продвинулись глубоко в Россию. Он (Путин - ред.) сказал, что не имеет другого выбора, как атаковать на основе этого. И это, вероятно, будет неприятно. Мне это не нравится. Я сказал: "Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить". Но, опять же, есть много ненависти", - сказал президент США.

Смотрите видео заявления Трампа об ответе России на операцию "Паутина":

/ Фото: скриншот

Трамп уклонился от ответа об усилении давления на Путина

Во время начала сессии вопросов Дональду Трампу задали вопрос, намерен ли он активнее давить на Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Я прекратил "Северный поток-2", никто другой этого не сделал, а потом пришел Байден и сразу же его одобрил. Это самый большой, по сути, самый большой трубопровод в мире, ведущий в Германию и другие страны", - сказал он.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Комментируя ситуацию в Украине, Трамп отметил, что события там вызывают грусть. Он также упомянул о недавнем разговоре с Владимиром Путиным, назвав его конструктивным, но признал, что он пока не будет способствовать быстрому достижению мира.

"Это нехорошо. Я недоволен этим, но думаю, что в конце концов нам удастся остановить кровопролитие", - сказал Трамп обращаясь к канцлеру Германии, говорится в трансляции Белого дома в YouTube.

Трамп заявил о санкциях против России и Украины

Также журналисты снова поинтересовались у Дональда Трампа, когда он примет решение относительно возможного введения санкций против России, о которых неоднократно говорил в последнее время. Президент отказался назвать конкретные сроки, отметив, что этот вопрос он держит при себе.

"Срок в моей голове. Когда я увижу, что это не прекратится... мы будем очень, очень жесткими. И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Для танго нужны двое", - сказал Трамп.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Трамп сравнил войну РФ против Украины с двумя детьми

При обсуждении войны между Россией и Украиной Дональд Трамп провел параллель с детской дракой, намекая, что иногда конфликт должен "выгореть" сам, прежде чем его можно остановить.

"Иногда видишь, как двое маленьких детей дерутся, как бешеные Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а ты пытаешься их разнять. Они не хотят, чтобы их растягивали. Иногда лучше дать им подраться немного, а потом уже разнять. И я вчера привел эту аналогию Путину. Я сказал: "Господин президент, может, вам придется еще повоевать и пострадать", потому что обе стороны страдают, "прежде чем их разнять", прежде чем их удастся развести. У тебя двое детей, они дерутся, дерутся, дерутся. Иногда даешь им подраться немного. И я это сказал, и, может, это плохо, потому что мы говорим продолжать, но, есть много злости. Между ними есть какая-то неприязнь", - сказал президент США.

Трамп не друг России и поддерживает Украину

Трамп одновременно пригрозил России последствиями, если будет очевидно, что она "переходит черту".

"Если я увижу, что кто-то переходит черту - если Россия переходит черту - вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я - друг России. Я не друг никому", - сказал Дональд Трамп.

Смотрите видео заявления Трампа о поддержке Украины:

/ Фото: скриншот

Кроме того, он заявил, что поддерживает Украину и в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом США, то войны не было бы.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение по редкоземельным элементам с Украиной. И мы этого хотим. Я, знаете, я за то, чтобы остановить убийства. Действительно, вот за что я выступаю. Это война, которая бы никогда не должна была начаться - ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились", - сказал президент США.

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