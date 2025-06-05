Трамп бьет незаметно: эксперт сказал, как США подрывают способность РФ вести войну

Несмотря на пророссийские обвинения в адрес Трампа, США уже применили меры, ослабляющие РФ, отметил Дмитрий Снегирев.

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Косвенное давление США обескровливает российскую военную машину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Ключевые тезисы Снегирева:

Способность РФ вести войну зависит от санкционного давления США

Трамп обвалил цены на нефть с $70 до $55 за баррель, убытки РФ - 2 трлн рублей

США лишили РФ доступа к нефтяным и газовым ресурсам Дейр-эз-Зора

Дальнейшая способность РФ вести боевые действия в значительной степени будет определяться косвенным санкционным давлением со стороны США, особенно - на нефтяную отрасль и банковскую систему России. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

"Несмотря на обвинения Трампа в пророссийской риторике, американцы предприняли определенные шаги, которые ослабляют россиян", - отметил он.

По словам эксперта, обвал цен на нефть после визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал серьезным ударом по российскому бюджету. Ранее Эр-Рияд, действуя в согласии с Москвой, ограничивал добычу, удерживая цену около $70 за баррель - именно на таком уровне рассчитан российский бюджет.

Снегирев отметил, что после визита Трампа саудиты объявили об увеличении добычи. Аналогичные шаги предприняли Ирак и Казахстан.

"К чему это привело? Цены упали до уровня 55 долларов за баррель нефти. И уже в российском Минфине отчитываются об убытках бюджета объемом 2 трлн рублей. И это Соединенные Штаты, если говорить российской риторикой, еще ничего не начинали. Они лишь разогревают ситуацию", - пояснил аналитик.

Еще один мощный инструмент, по мнению Снегирева, - ограничение транспортировки российской нефти. По настоянию США Панама аннулировала разрешения на 129 танкеров, входивших в теневой флот РФ (всего около 500 судов). Таким образом, 25% этого флота потеряло право на легальные перевозки, что существенно снижает экспортные возможности России.

По словам Снегирева, еще один важный шаг - устранение России из Сирии. После встречи Трампа с новым сирийским руководством были достигнуты договоренности, которые фактически лишили РФ доступа к нефтяным и газовым ресурсам в регионе Дейр-эз-Зор.

Когда-то, как отметил Снегирев, за контроль над этими залежами погибали сотни боевиков ЧВК "Вагнер". Теперь добычей в этом районе занимаются американские, турецкие и вероятно катарские компании.

"Теперь Российская Федерация лишена возможности получать нефть, которая шла фактически в обход санкций Соединенных Штатов и пополняла бюджет Российской Федерации "черным налом". Также Сирия отказала России в инвестировании в портовую инфраструктуру Тартуса. А это была единственная российская военно-морская база в этом регионе", - добавил Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, каких ультиматумов ждать от РФ:

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, сенатор Линдси Грэм подтвердил, что Сенат может вскоре принять закон о жестких санкциях против России из-за неуступчивого поведения Путина. Он поддерживает Трампа как человека, способного честно завершить войну, но отметил необходимость изменить подход к РФ, ведь мир возможен только при наличии партнеров, которые к нему стремятся.

Также в начале сессии вопросов президенту США Дональду Трампу задали вопрос о его намерениях давить на Путина для прекращения войны в Украине. Трамп напомнил, что он остановил "Северный поток-2", который Байден потом одобрил, и назвал ситуацию в Украине печальной.

Что касается санкций, Трамп не назвал сроков их введения, отметив, что будет жестким. В то же время он не исключил санкции против Украины, потому что "для танго нужны двое".

Как сообщал Главред, проект новых санкций против России уже подготовлен, и Конгресс США с Белым домом готовы его утвердить, заявил спецпредставитель Кит Келлог. Закон "Russian Sanctions Act 2025" предусматривает, в частности, таможенную ставку 500% на импорт из России, что сильно ударит по нефтяной отрасли - основному источнику доходов страны.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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