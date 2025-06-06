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Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Анна Косик
6 июня 2025, 05:27
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Эксперт отметил важные моменты, которые нужно учитывать в контексте войны в Украине.
Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине
По какому сценарию закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 ОЕБр, Главред

Что сказал Жданов:

  • В Украине будет реализован только собственный сценарий
  • Ситуация в Украине отличается от того, что происходило в Корее или Грузии

Многие в контексте окончания войны в Украине вспоминают так называемые корейский или грузинский сценарии. Однако в нынешней ситуации ни один из них нельзя будет точно повторить.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Он пояснил, что, например, корейский сценарий закончился созданием государства, а вот кремлевский диктатор Путин сейчас включил украинские территории в состав страны-агрессора России.

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"Вот в чем разница. Вот в чем особенность нашей ситуации, которая делает невозможным "корейский сценарий". На оккупированных территориях Путин не собирается создавать новую Украину, он сам сделал невозможным этот сценарий, включив наши территории в состав РФ", - добавил эксперт.

Зато грузинский сценарий невозможен из-за того, что Европа ни в коем случае не перестанет поддерживать Украину. На это указывает в том числе и то, что Rheinmetall строит свои заводы на нашей территории, а европейцы включили Украину в свой план перевооружения Европы на 150 миллиардов евро.

"Обратите внимание, Урсула фон дер Ляйен постоянно педалирует тему переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, постоянно требует ускорения процесса. Уже в этом году могут начаться переговоры по сути вступления Украины в ЕС. Я так понимаю, что Европе уже не так важно, будет ли наша территория на 50 км кв больше или на 50 км кв меньше. Она нас уже затягивает, как воронка. Вот и Мерц подписал помощь Украине на 5,7 миллиарда евро, а это же о чем-то говорит", - подчеркнул Жданов.

Поэтому единственный сценарий окончания войны в Украине, который может быть реализован - это украинский.

Сценарии окончания войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, что вероятный сценарий завершения войны в следующем году зависит от многих факторов. Главный из них в том, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать.

Ранее аналитики JPMorganChase прогнозировали, что активные боевые действия между Россией и Украиной могут прекратиться уже в ближайшее время - предположительно до конца июня 2025 года.

Накануне британское издание The Times определило четыре возможных сценария развития войны в Украине, которые будут влиять на действия президента США Дональда Трампа. Среди этих сценариев есть как благоприятные для Украины, так и негативные.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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