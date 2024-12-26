Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

Ситуация в Украине может измениться в ближайшие несколько месяцев.

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Сценарий завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

Завершение войны в Украине зависит от многих факторов

Ясность может появиться ближе к концу 2025 года

Все будет понятно от первых шагов Трампа

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году.

По его словам, все зависит от многих факторов. Главный из них в том, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно.

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"Американцы заявляют, что ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев. Оптимизм, конечно, присутствует, но судя по последним событиям, американцы будут вынуждены пойти по "плану Помпео" и предоставить Украине оружие на несколько сотен миллиардов, снять все ограничения на удары по РФ, чтобы давить на россиян. Также будет работать фактор давления на российскую экономику, в частности, в вопросе нефти", - рассказал он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что все эти факторы работают в комплексе, и ясность может появиться ближе к концу 2025 года. Однако многое зависит от того, останется ли Путин у власти.

"Американцы, судя по всему, уже жирно намекают российским элитам. Например, в статьях Келлога был интересный пассаж о фиксации по линии разграничения, упоминания о том, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а рассмотрение вопроса возвращения территорий начинается после ухода Путина от власти. Это - прямой намек российским элитам, который заключается в следующем: мол, убирайте этого психа, потому что все равно заставим вас платить дорого и долго", - отмечает Загородний.

Он также добавляет, что все будет понятно от первых шагов Трампа.

"Трамп никогда не примет условия, которые Путин пытается выдвинуть, потому что его "съедят". Трамп хочет выглядеть миротворцем, а не лузером. Если Трамп пойдет на какие-либо уступки Путину, демократы в США начнут оказывать на него сильное давление. Однако я сомневаюсь, что Трамп станет подыгрывать Кремлю", - говорит эксперт.

Загородний напоминает, что тем временем Украина системно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки достигают даже таких городов, как Казань, что демонстрирует растущие возможности украинской армии.

"Уничтожение генерала Кириллова в Москве - еще один пример проявления силы Украины. Американцы, вероятно, будут задавать вопрос: насколько Россия вообще контролирует ситуацию внутри своих границ? События, вроде убийства генерала в центре Москвы, свидетельствуют об ослаблении контроля. Временной фактор, скорее всего, играет на Украину. Однако многое будет зависеть от политики Трампа, если он вернется к власти. А он, вероятно, будет оказывать давление на союзников России, а также на рынок энергоносителей, что является главным фактором для РФ", - подытожил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило высказал мнение, что в случае замораживания войны в Украине, страна-агрессор Россия сможет выглядеть победителем на международной арене.

В то же время, венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

Кроме того, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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