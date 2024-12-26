Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

Мария Николишин
26 декабря 2024, 13:28
177
Ситуация в Украине может измениться в ближайшие несколько месяцев.
Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий
Сценарий завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • Завершение войны в Украине зависит от многих факторов
  • Ясность может появиться ближе к концу 2025 года
  • Все будет понятно от первых шагов Трампа

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году.

По его словам, все зависит от многих факторов. Главный из них в том, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно.

видео дня

"Американцы заявляют, что ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев. Оптимизм, конечно, присутствует, но судя по последним событиям, американцы будут вынуждены пойти по "плану Помпео" и предоставить Украине оружие на несколько сотен миллиардов, снять все ограничения на удары по РФ, чтобы давить на россиян. Также будет работать фактор давления на российскую экономику, в частности, в вопросе нефти", - рассказал он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что все эти факторы работают в комплексе, и ясность может появиться ближе к концу 2025 года. Однако многое зависит от того, останется ли Путин у власти.

"Американцы, судя по всему, уже жирно намекают российским элитам. Например, в статьях Келлога был интересный пассаж о фиксации по линии разграничения, упоминания о том, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а рассмотрение вопроса возвращения территорий начинается после ухода Путина от власти. Это - прямой намек российским элитам, который заключается в следующем: мол, убирайте этого психа, потому что все равно заставим вас платить дорого и долго", - отмечает Загородний.

Он также добавляет, что все будет понятно от первых шагов Трампа.

"Трамп никогда не примет условия, которые Путин пытается выдвинуть, потому что его "съедят". Трамп хочет выглядеть миротворцем, а не лузером. Если Трамп пойдет на какие-либо уступки Путину, демократы в США начнут оказывать на него сильное давление. Однако я сомневаюсь, что Трамп станет подыгрывать Кремлю", - говорит эксперт.

Загородний напоминает, что тем временем Украина системно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки достигают даже таких городов, как Казань, что демонстрирует растущие возможности украинской армии.

"Уничтожение генерала Кириллова в Москве - еще один пример проявления силы Украины. Американцы, вероятно, будут задавать вопрос: насколько Россия вообще контролирует ситуацию внутри своих границ? События, вроде убийства генерала в центре Москвы, свидетельствуют об ослаблении контроля. Временной фактор, скорее всего, играет на Украину. Однако многое будет зависеть от политики Трампа, если он вернется к власти. А он, вероятно, будет оказывать давление на союзников России, а также на рынок энергоносителей, что является главным фактором для РФ", - подытожил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило высказал мнение, что в случае замораживания войны в Украине, страна-агрессор Россия сможет выглядеть победителем на международной арене.

В то же время, венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

Кроме того, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

Читайте также:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Тарас Загородний новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

14:11Мир
Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:28Украина
После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

Последние новости

14:13

Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

14:11

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

13:55

Асма умирает: жена Башара Ассада больна раком и находитcя в изоляции в Москве

13:28

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:17

Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"Видео

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
13:17

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

12:42

"В память о нем": Анна Седокова приняла решение после смерти бывшего мужа

12:30

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:23

Армия РФ ударила по центральному рынку Никополя: много раненыхФото

Реклама
12:21

"Время работает против Кремля": Путин хочет диалога, но Трамп не спешит - Загородний

12:02

Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

11:40

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

11:35

В Крыму дрон поразил корабль, который РФ захватила в 2014 году - что известно

11:32

ВСУ мощно ударили по российскому объекту ВПК в Ростовской области: подробности

11:12

После отмены военного положения Украину ждет проблема: демограф сказала, в чем дело

11:00

Что делать, если у орхидеи желтеют листья: как вернуть невероятное цветение

10:51

Сияющая Кейт Миддлтон появилась на публике

10:37

Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

10:27

Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

Реклама
09:47

Угроза для арктической торговли РФ: чем грозит России потеря судна "Урса Майор"

09:40

Копия мамы: Слава Каминская поразила снимком повзрослевшей дочери

09:33

В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

09:03

Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ

09:00

ВПЛ под ударом и лазейка для россиян: чем опасен закон о множественном гражданстве

08:15

Враг пользуется условиями и меняет тактику: известна главная задача россиян

08:11

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

08:10

Как Азербайджан ответит РФ за удар по самолетумнение

07:49

"Сначала увидела животик": предательницу Ани Лорак заподозрили в беременности

06:56

После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

06:10

Кто сбил самолет в Казахстане?мнение

05:59

Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 годаВидео

05:30

Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

05:00

Какой сегодня праздник 26 декабря 2024 года: что запрещено делать после Рождества

04:31

Год побед, перемен и прогресса: астролог рассказал, как достичь успеха в 2025-мВидео

04:01

"Этого недостаточно": Жорин резко прокомментировал тему демобилизации

03:31

Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

01:30

Старшая дочь путиниста Петросяна хочет поймать Брухунову на лжи

01:14

"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

Реклама
00:48

Собор Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 26 декабря

00:42

Арсен Мирзоян откровенно ответил, готов ли пойти на фронт

00:01

Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть "взорвал" лайфхакВидео

25 декабря, среда
23:23

Оружие, изготовленное в полевых условиях: в ВСУ сказали, что сдерживает линию фронта

23:13

Изнуренный Остапчук признался, как третий ребенок изменил его жизнь

23:06

Украина может готовить что-то "интересное" для РФ: прогноз эксперта на 2025 год

22:34

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

22:09

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

22:01

Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

21:49

Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять