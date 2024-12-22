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Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине

Мария Николишин
22 декабря 2024, 17:37
756
Франциск заявил, что видит "общую тенденцию самоуничтожения из-за войны".
Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине
Папа высказался о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Главное из заявления понтифика:

  • Лицемерно говорить о мире и вооружаться
  • Один из самых больших доходов от инвестиций в Европе получают оружейные заводы
  • Есть необходимость рождественского перемирия в Украине

Папа Римский Франциск снова отличился заявлением о войне в Украине. В частности, он сказал, что лицемерно говорить о мире и вооружаться. Об этом Франциск сказал интервью аргентинскому телеканалу Orbe 21, передает Vatican News.

"Меня беспокоит, что многочисленные призывы международных организаций к миру входят в одно ухо и выходят через другое. В этом есть и скрытое лицемерие: мы говорим о мире, но вооружаем войну", - сказал понтифик.

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Франциск подчеркнул, что речь идет именно о Европе, которая дает оружие Украине.

"Один из крупнейших доходов от инвестиций в Европе получают оружейные заводы. Мы организуем конференции и мирные встречи, но продолжаем производить оружие для убийства", - добавил Папа Римский.

Он также заявил, что видит "общую тенденцию самоуничтожения через войну".

"Срочно необходим мирный договор, но когда речь идет о мире, начинают танцевать менуэт с второстепенными вещами", - продолжает понтифик.

Кроме того, Папа заявил, что обеспокоен отправкой на фронт молодых украинцев: "Так получилось, что у них мало мужчин, в то время как в России их много".

Стоит добавить, что в своем обращении к паломникам Франциск в очередной раз упомянул о необходимости рождественского перемирия в Украине.

"Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год будет ключевым для Украины по установлению справедливого мира.

В то же время, эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Он предусматривает, что война продлится до середины 2026 года.

Кроме того, Зеленский сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

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Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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