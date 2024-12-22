2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - Зеленский

Зеленский напомнил, что в 2025 году в США сменится администрация.

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Приближение мира в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления президента:

Следующий год будет ключевым для Украины

В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен результат

Отдельное направление работы дипломатов - это ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил задачи для дипломатов на следующий год. Главная цель - усилить позиции Украины. Об этом говорится в его заявлении в Telegram.

В частности, президент подчеркнул, что следующий год будет ключевым для Украины по установлению справедливого мира.

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Зеленский напомнил, что в 2025 году в США сменится администрация, а в некоторых ключевых странах состоятся выборы, в частности в Германии и Польше.

Он также призвал обратить внимание на Ближний Восток, регион Залива, Северную Африку, Сахель, Латинскую Америку, Индию, Китай и другие государства Азии.

По его словам, в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат.

"И именно это - ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятыми так, чтобы Украина имела необходимый результат. Я благодарю всех тех, кто работает именно так, кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня, или на благодарность непосредственно руководителя, не с 9-ти до 18-ти часов, а на результат для Украины", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что отдельное направление работы дипломатов - это Европейский Союз и НАТО. Еще одна задача - работа по замораживанию и конфискации активов России.

Заявление Зеленского - видео:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп якобы направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "рассмотреть прекращение огня и отказ от временно оккупированных Россией территорий".

В то же время, эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Он предусматривает, что война продлится до середины 2026 года.

Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире.

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