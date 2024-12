Планы Путина по затяжной войне с Украиной: в ISW раскрыли детали

Ключевые выводы ISW:

Москва расширяет свою программу, направленную на популяризацию службы в оккупационной армии среди молодежи на территории России и на захваченных землях Украины. Кремль готовится к долгосрочным боевым действиям против украинского государства и возможным конфликтам с Западом. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что Путин дал поручение правительству расширить программы так называемого военно-патриотического воспитания молодежи в 2025 году, который объявлен "годом отечества".

В частности, глава Кремля приказал популяризировать службу в армии среди молодежи и расширить программы, направленные на реализацию такой задачи.

Как сообщал Главред, в конце ноября в разведке Германии заявили, что Россия способна напасть на Альянс в ближайшие годы. Ранее подобные заявления делал и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Россия к 2030 году может подготовиться к войне с НАТО, говорил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, при поддержке "оси зла" Кремль может нанести удар по странам Балтии.

В ближайшее десятилетие возможен военный конфликт России и НАТО, сказал российский министр обороны Андрей Белоусов. Страна-оккупант будет готовиться к таким предположительным событиям.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.