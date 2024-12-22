Планы Путина по затяжной войне с Украиной: в ISW раскрыли детали

Агрессор Россия готовится к возможным конфликтам и с западным миром.

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Путин продолжает планировать долгую войну против Украины - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Ключевые выводы ISW:

Путин поручил правительству "популяризировать" службу в армии

Пропаганда армии РФ будет и на захваченных территориях

Путин готовится к долгой войне против Украины и, возможно, конфликту с Западом

Москва расширяет свою программу, направленную на популяризацию службы в оккупационной армии среди молодежи на территории России и на захваченных землях Украины. Кремль готовится к долгосрочным боевым действиям против украинского государства и возможным конфликтам с Западом. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что Путин дал поручение правительству расширить программы так называемого военно-патриотического воспитания молодежи в 2025 году, который объявлен "годом отечества".

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В частности, глава Кремля приказал популяризировать службу в армии среди молодежи и расширить программы, направленные на реализацию такой задачи.

"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Что известно о НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

Война России против НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, в конце ноября в разведке Германии заявили, что Россия способна напасть на Альянс в ближайшие годы. Ранее подобные заявления делал и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Россия к 2030 году может подготовиться к войне с НАТО, говорил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, при поддержке "оси зла" Кремль может нанести удар по странам Балтии.

В ближайшее десятилетие возможен военный конфликт России и НАТО, сказал российский министр обороны Андрей Белоусов. Страна-оккупант будет готовиться к таким предположительным событиям.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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