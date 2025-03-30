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Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2025, 05:00
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Что нельзя делать 30 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 30 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день расцвели одуванчики
  • Что нельзя носить в этот день
  • Чем нужно съесть 30 марта

30 марта церковь почитает память преподобного Иоанна Лествичника. Как сообщает Главред, он еще в 16 лет решил отказаться от всего мирского и уехал в Египет. Там он поселился на Синайской горе и через 4 года стал монахом.

Иоанн вел отшельническую жизнь. Он получил дар исцеления и мог предугадывать будущее. В 75 лет он стал игуменом Синайского монастыря и управлял им около 4 лет.

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Что можно делать 30 марта

  • В этот день стоит приготовить печенье в виде лестницы. Предки верили, что тот, кто съест это печенье, будет здоров весь год.
  • В этот день нужно дать милостыни нуждающимся.

Что нельзя делать 30 марта

1. Нельзя 30 марта носить черную одежду. Иначе на себя можно навлечь неприятности.

2. Нельзя 30 марта заниматься тяжелой работой, шить и вязать. Считается, что так можно привлечь болезни.

3. Нельзя 30 марта плохо вспоминать об умерших и устраивать шумные гуляния.

Приметы 30 марта

  • Если в этот день расцвели одуванчики, то лето будет коротким.
  • Если в этот день гуси летят высоко, то будет много осадков.
  • Если в этот день затяжные дожди, то будет хороший урожай грибов.
  • Если в этот день активно поют птицы, то лето будет ранним.

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