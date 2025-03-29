РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФ

Российские оккупанты не смогут пойти в широкомасштабное наступление в ближайший месяц.

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Когда РФ может пойти в наступление / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook/Роман Костенко

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РФ готовит резервы для наступления

В течение месяца не будет широкомасштабного наступления РФ

ВСУ делают все, чтобы уничтожить крупные группировки РФ

РФ готовится к наступлению. Они уже готовят резервы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В то же время он добавил, что в ближайший месяц у оккупантов не будет сил, чтобы пойти в наступление. В то же время они могут это сделать ближе к середине-концу лета.

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"А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", - сказал Костенко.

Сейчас на территории Курской области сосредоточена российская группировка до 80 тысяч вместе с северокорейцами. Они могут быть переброшены и на другие направления.

Смотрите видео о сроках наступления РФ:

Когда РФ может пойти в наступление / фото: скриншот

Также известно, что украинские защитники заходили на территорию Белгородской области РФ.

"Это наша тактика, мы сейчас делаем все, чтобы они не создавали большие группировки, мы их растягиваем на разных направлениях. Там идут боевые действия местного масштаба, там нет больших вклинений, но это дает нам возможность оттягивать какие-то подразделения с основных направлений", - заявил нардеп.

Что происходит на Сумщине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничье Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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