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Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2025, 19:56
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Европейские партнеры усиливают поддержку Украины и предоставят доступ к данным со своих спутников.
Зеленский, ПВО
Украина получит расширенный доступ к разведданным / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, благодаря европейским технологиям и спутникам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Также Украине предоставят лицензии на производство систем ПВО, а еще партнеры предоставят доступ к складам.

"Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - сказал Зеленский.

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Кроме этого Украина хочет получить лицензии на производство некоторых видов артиллерии. Также президент отметил, что некоторые партнеры планируют инвестировать в производство украинских ракет и дронов.

Обмен разведданными между США и Украиной - главные новости

Как писал Главред, Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова передать Киеву свои разведданные после приостановления аналогичной помощи со стороны американской разведки.

Издание Daily Mail писало, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.

Министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден заявил, что Великобритания продолжает оказывать Украине необходимую военную поддержку и делиться разведывательной информацией, несмотря на решение США о приостановлении обмена данными.

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