Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, благодаря европейским технологиям и спутникам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
Также Украине предоставят лицензии на производство систем ПВО, а еще партнеры предоставят доступ к складам.
"Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - сказал Зеленский.видео дня
Кроме этого Украина хочет получить лицензии на производство некоторых видов артиллерии. Также президент отметил, что некоторые партнеры планируют инвестировать в производство украинских ракет и дронов.
Обмен разведданными между США и Украиной - главные новости
Как писал Главред, Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова передать Киеву свои разведданные после приостановления аналогичной помощи со стороны американской разведки.
Издание Daily Mail писало, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.
Министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден заявил, что Великобритания продолжает оказывать Украине необходимую военную поддержку и делиться разведывательной информацией, несмотря на решение США о приостановлении обмена данными.
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