Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

Вам может казаться, что сельдь сочетают только с картофелем или же добавляют к традиционному салату Шуба. Однако, если знать еще несколько правильных сочетаний, то рыба заиграет новыми вкусовыми оттенками. Главред нашел рецепт бутербродов с селедкой, которые готовятся очень просто и быстро.
Популярный украинский кулинарный блогер пишет, что такой закуске нет равных! Вкусно и доступно каждому. Женщина поделилась рецептом на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- бородинский хлеб;
- яйца - 3 шт;
- плавленые сырки - 2 шт;
- сельдь;
- маринованный фиолетовый лук;
- майонез и французская горчица.
Первым делом отварите яйца, затем почистите и разомните вилкой.
Далее возьмите плавленые сырки и натрите на крупной терке. Добавьте немного майонеза и все хорошо перемешайте. Не забудьте за любимые специи.
Намазываем на хлеб намазку, сверху выкладываем кусочек сельди, добавляем маринованный лук, сверху ставим немного горчицы и по желанию можно украсить укропом.
Чтобы сделать блюдо менее калорийным, замените майонез на греческий йогурт или смешайте майонез с натуральным йогуртом.
Также ломтики хлеба можно предварительно поджарить.
Приятного аппетита!
Как приготовить бутерброды с селедкой - смотрите видео:
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