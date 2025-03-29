Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

Блогер уверена, что такой закуске нет равных.

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Бутерброды готовятся очень просто и быстро / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вам может казаться, что сельдь сочетают только с картофелем или же добавляют к традиционному салату Шуба. Однако, если знать еще несколько правильных сочетаний, то рыба заиграет новыми вкусовыми оттенками. Главред нашел рецепт бутербродов с селедкой, которые готовятся очень просто и быстро.

Популярный украинский кулинарный блогер пишет, что такой закуске нет равных! Вкусно и доступно каждому. Женщина поделилась рецептом на своей странице в Instagram.

Вам понадобится:

видео дня

бородинский хлеб;

яйца - 3 шт;

плавленые сырки - 2 шт;

сельдь;

маринованный фиолетовый лук;

майонез и французская горчица.

Первым делом отварите яйца, затем почистите и разомните вилкой.

Далее возьмите плавленые сырки и натрите на крупной терке. Добавьте немного майонеза и все хорошо перемешайте. Не забудьте за любимые специи.

Намазываем на хлеб намазку, сверху выкладываем кусочек сельди, добавляем маринованный лук, сверху ставим немного горчицы и по желанию можно украсить укропом.

Чтобы сделать блюдо менее калорийным, замените майонез на греческий йогурт или смешайте майонез с натуральным йогуртом.

Также ломтики хлеба можно предварительно поджарить.

Приятного аппетита!

Как приготовить бутерброды с селедкой - смотрите видео:

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