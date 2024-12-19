'Война длится слишком долго': Шольц договорился с Трампом о достижении мира в Украине

Коротко:
- Олаф Шольц позвонил Дональду Трампу, чтобы обсудить войну в Украине
- Лидеры согласились, что война длится слишком долго, и нужно найти путь к миру
- Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран договорились как можно быстрее найти путь к справедливому миру в Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Шольц обсудил с Трампом актуальные вопросы безопасности в Европе и войну России против Украины. В ходе разговора политики пришли к выводу, что война продолжается слишком долго, поэтому нужно искать путь к миру.
"Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь установления справедливого, честного и прочного мира", - добавили в ведомстве.
Кроме этого, канцлер Германии подчеркнул новоизбранному президенту США, что будет поддерживать Украину в войне "столько, сколько потребуется".
Переговоры Шольца с Трампом и Путиным - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее Шольц уже говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Тогда канцлер Германии подчеркнул, что ключевым принципом для него является невозможность принятия решений без учета мнения Украины.
Также после визита в Киев Шольц заверил, что Германия продолжит поддержку Украины. В то же время канцлер обратился к Путину, заявив, что Берлин будет оставаться с Украиной "надолго".
Кроме этого, недавно немецкий канцлер рассказал о своем разговоре с российским диктатором Путиным в ноябре 2024 года. По словам Шольца, звонок Путину разочаровал его, но был необходим, чтобы подтвердить поддержку Украины.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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