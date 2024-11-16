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Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским: Кулеба о звонке Путину

Руслана Заклинская
16 ноября 2024, 23:56
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Кулеба считает, что этот звонок не улучшил имидж Шольца, но помог Путину выйти из европейской изоляции.
Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским: Кулеба о звонке Путину
Кулеба рассказал, как Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевое:

  • Шольц несколько месяцев назад обсуждал с Зеленским возможность звонка Путину
  • Зеленский выступил против, поэтому Шольц тогда воздержался
  • Звонок Шольца к Путину имеет несколько последствий

Несколько месяцев назад канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским уместность звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Однако Зеленский выступил категорически против этой идеи, и Шольц воздержался от звонка. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Однако после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил. Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", - отметил он.

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Кулеба подчеркнул, что этот звонок не принес Шольцу значительной выгоды среди немецких избирателей, которые имеют симпатии к России. Вместо этого разговор помог Путину "вырваться из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии".

"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает - Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", - заявил экс-министр.

Также Кулеба отметил, что, хотя Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, репутация страны среди украинцев после этого звонка понесла серьезный удар.

В то же время экс-министр признал, что, возможно, не знает всех деталей и аргументов, которые стояли за решением Шольца. Однако он "пытается понять, насколько он (звонок - Главред) был оправдан".

Разговор Шольца с Путиным - что известно

Напомним, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину. Последний раз Шольц общался с Путиным еще в декабре 2022 года.

Шольц провел с Путиным часовой телефонный разговор, во время которого канцлер осудил российскую агрессию и призвал к немедленному прекращению войны, а также выводу российских войск из Украины. Он подчеркнул, что Германия будет оставаться на стороне Украины, продолжая оказывать необходимую поддержку.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок канцлера Германии Олафа Шольца к Владимиру Путину "ящиком Пандоры". Он подчеркнул, что Путин давно стремится ослабить международную изоляцию России через пустые разговоры.

Первый за два года телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным стал важным дипломатическим событием. Шольц, который давно стремился к этой беседе, может теперь позиционировать себя как "канцлер мира" в предвыборной кампании. В то же время, Путин, вероятно, будет использовать этот разговор как доказательство своей готовности к переговорам, хотя на самом деле не изменил свою позицию относительно войны.

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Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

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