"Мне было приятно узнать": Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным

Дональд Туск отметил два главных момента.

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Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

О чем Шольц рассказал Туску

Почем польскому премьеру понравились детали разговора

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, общался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он позвонил также премьер-министру Польши Дональду Туску и сообщил ему о содержании этого разговора.

Польский премьер сообщил об этом в своем сообщении в сети Х, пишет Главред.

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"Мне только позвонил канцлер Шольц, который рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным", - написал он.

Дональд Туск отметил два главных момента, в том числе то, что немецкий канцлер повторил позицию Польши по переговорам с Россией.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", — подчеркнул польский премьер.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия планирует возобновить диалог с Россией. 11 ноября канцлер Олаф Шольц сообщил, что вскоре проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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