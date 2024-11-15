"Мне было приятно узнать": Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным

Вы узнаете:
- О чем Шольц рассказал Туску
- Почем польскому премьеру понравились детали разговора
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, общался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он позвонил также премьер-министру Польши Дональду Туску и сообщил ему о содержании этого разговора.
Польский премьер сообщил об этом в своем сообщении в сети Х, пишет Главред.
"Мне только позвонил канцлер Шольц, который рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным", - написал он.
Дональд Туск отметил два главных момента, в том числе то, что немецкий канцлер повторил позицию Польши по переговорам с Россией.
"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", — подчеркнул польский премьер.
Заявления Шольца относительно войны в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия планирует возобновить диалог с Россией. 11 ноября канцлер Олаф Шольц сообщил, что вскоре проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".
13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.
Вам может быть интересно:
- "Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ
- "Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ
- РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением
Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред