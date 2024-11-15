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Зеленский сделал важное предостережение перед переговорами Шольца и Путина - СМИ

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 18:40
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Президент Украины предупреждал канцлера ФРГ, что разговор с Путиным не закончит войну, ведь российский диктатор хочет не мира, а перерыва.
Зеленский сделал важное предостережение перед переговорами Шольца и Путина - СМИ
Переговоры Путина и Шольца - Зеленский сделал важное предостережение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

О чем говорится в материале Reuters

  • Зеленский предостерегал Шольца от разговора с Путиным
  • Этот разговор позволит Путину создать иллюзию, что он больше не изолирован и продолжит войну

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера ФРГ Олафа Шольца от разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своем намерении поговорить с Путиным.

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"Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", - сказал источник.

Кроме того, указывается, что такой разговор лишь позволит Путину изменить обстановку и затянуть войну. Это не будет способствовать миру, поскольку Путин будет повторять свою многолетнюю ложь, создавая иллюзию, что он больше не изолирован.

В то же время представитель немецкого правительства заявил, что во время первого с декабря 2022 года телефонного разговора, который состоялся на фоне войны в Украине, Шольц призвал Путина начать переговоры с Киевом для достижения "справедливого и прочного мира".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в правительстве, общение длилось около часа.

Издание Bloomberg, анонсируя этот диалог, отмечало, что первый за долгое время разговор между представителями Германии и России происходит в критический момент для Украины. В стране идет подготовка к, возможно, самой тяжелой зиме в истории, поскольку российские удары продолжают угрожать энергетической инфраструктуре уже третий год подряд.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что обсуждение мира и завершения войны невозможно без непосредственного участия Украины. Он отметил важность принципа, которого сегодня придерживается большинство европейских стран: "ничего об Украине без Украины".

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Олаф Шольц мирные переговоры с Россией
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