Зеленский сделал важное предостережение перед переговорами Шольца и Путина - СМИ

О чем говорится в материале Reuters
- Зеленский предостерегал Шольца от разговора с Путиным
- Этот разговор позволит Путину создать иллюзию, что он больше не изолирован и продолжит войну
Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера ФРГ Олафа Шольца от разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
Отмечается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своем намерении поговорить с Путиным.
"Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", - сказал источник.
Кроме того, указывается, что такой разговор лишь позволит Путину изменить обстановку и затянуть войну. Это не будет способствовать миру, поскольку Путин будет повторять свою многолетнюю ложь, создавая иллюзию, что он больше не изолирован.
В то же время представитель немецкого правительства заявил, что во время первого с декабря 2022 года телефонного разговора, который состоялся на фоне войны в Украине, Шольц призвал Путина начать переговоры с Киевом для достижения "справедливого и прочного мира".
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в правительстве, общение длилось около часа.
Издание Bloomberg, анонсируя этот диалог, отмечало, что первый за долгое время разговор между представителями Германии и России происходит в критический момент для Украины. В стране идет подготовка к, возможно, самой тяжелой зиме в истории, поскольку российские удары продолжают угрожать энергетической инфраструктуре уже третий год подряд.
Ранее Олаф Шольц заявлял, что обсуждение мира и завершения войны невозможно без непосредственного участия Украины. Он отметил важность принципа, которого сегодня придерживается большинство европейских стран: "ничего об Украине без Украины".
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