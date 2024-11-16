Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

Основное:
- Джонсон согласился с мнением Зеленского
- Есть риск возвращения "нормандского формата"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца и диктатора Владимира Путина – "это ящик Пандоры".
"Боюсь, Владимир Зеленский совершенно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-немецкому "нормандскому формату", который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутренней склоке. Это позорное предательство реальности — Путин начал преступное и неоправданное вторжение, в то время как Украина является совершенно невинной стороной", — написал Джонсон в X.
Он также добавил, что "единственный способ положить конец этой войне — масштабно и быстро укрепить позиции Украины".
Что известно о разговоре Шольца с Путиным
Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ.
Позднее немецкий лидер проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своем телефонном разговоре в пятницу с Владимиром Путиным.
"Мне только что позвонил канцлер Шольц и рассказал мне о своем разговоре с В. Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", — написал Туск в соцсети Х.
Как сообщал Главред, Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.
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Кто такой Борис Джонсон
Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.
Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.
Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.
По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.
24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".
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