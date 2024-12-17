Переговоры с РФ: у Байдена ответили на подход Трампа к завершению войны в Украине

Украинский народ избрал Зеленского президентом, поэтому именно ему решать, идти ли на переговоры и на каких позициях, заявил Кирби.

https://glavred.info/world/peregovory-s-rf-u-baydena-otvetili-na-podhod-trampa-k-zaversheniyu-voyny-v-ukraine-10623017.html Ссылка скопирована

Действующая администрация США сохраняет принцип "Ничего об Украине без Украины" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

В администрации Байдена прокомментировали подход Трампа к завершению войны в Украине

Белый дом оставляет за Зеленским право решать, идти ли на переговоры с РФ и на каких позициях

В Белом доме озвучили позицию относительно переговоров Украины и России. Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров. Действующий лидер Америки Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей президентской каденции.

Как пишет Укринформ, так Кирби прокомментировал подходы новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, который настаивает на переговорах, чтобы завершить войну.

видео дня

Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией нового главы Соединенных Штатов, но одновременно подчеркнул, что сейчас действующая администрация сохраняет принцип "Ничего об Украине без Украины".

"Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что украинский народ избрал Зеленского президентом, поэтому именно ему решать, идти ли на переговоры и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему раньше, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он (Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам", - отметил Кирби.

Также американский чиновник, что действующее правительство Соединенных Штатов делает все необходимое для того, чтобы у Вооруженных сил Украины было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Позиция Трампа в отношении воыны в Украине

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Отметим, Майк Уолц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, выразил мнение, что мировое сообщество поддержало бы "рождественское перемирие" в Украине, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред