Затянуть Лукашенко в войну: Путин убавил давление на Беларусь, в чем причина - Латушко

Путину хочет выгодно использовать самопровозглашенного президента Беларуси в определенный критический момент.

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Территория Беларуси ценна для Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Латушко:

Лукашенко нужен Путину для обхождения санкций

Белорусская территория потенциально выгодна для России

Путин опасается, если Лукашенко ввяжется в эту войну активнее

Страна-агрессор Россия имеет немного поддержки от других государств, среди которых Беларусь. Кремлевский диктатор Владимир Путин ранее активно пытался втянуть в войну самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, однако сейчас это изменилось.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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"Это (Беларусь - Главред) очень эффективный канал для того, чтобы получать необходимую России продукцию из Западной Европы и других стран для производства вооружения", - подчеркнул он.

Кроме этого белорусская территория выгодна для РФ, чтобы в критический момент использовать ее для создания новой угрозы для Украины под видом проведения учений.

"Это будет необходимо в зависимости от того, как состоятся переговоры и будут ли они вообще. А также, какую стратегическую цель ставит Путин", - добавил Латушко.

Цель РФ до сих пор связана с достижением полной оккупации украинских территорий, которые незаконно вписаны в Конституцию России. Именно здесь Беларусь и может пригодиться Путину.

В то же время Путин опасается, если Лукашенко ввяжется в эту войну активнее, то Украина получит право наносить удары по военным объектам на территории Беларуси. И это может спровоцировать волнения в стране.

Вовлечение Беларуси в агрессию РФ

Ранее Главред писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу.

Накануне стало известно, что самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он, мол, ищет полигон для размещения Орешник.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко ранее также заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

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Кто такой Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009-2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти.

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