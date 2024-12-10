Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал условие Путину

Диктатор Лукашенко, мол, ищет полигон, чтобы разместить Орешник.

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Лукашенко заявил, что завез ядерные боеголовки в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот Пул первого, ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

Что сказал Лукашенко:

Ядерное оружие уже в Беларуси

В планах - размещение Орешника

Беларусь будет сама решать, куда наводить ракеты

Самозванный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он, дескать, ищет полигон для размещения Орешника.

В ходе своего выступления во вторник, 10 декабря, он рассказал о том, что ядерное оружие в Беларуси – "не шутки".

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"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - отметил Лукашенко.

Теперь он ищет полигон для размещения ракетного комплекса Орешник.

Что известно о Кедре, который может быть Орешником / Инфографика Главред

Условие Путину

Также Лукашенко сказал, что выдвинул условие Путину. Мол, Минск, а не россияне, будет решать, куда нацелить российский Орешник.

"Разместим и нацелим. Мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Размещение в Беларуси Орешника – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Александр Лукашенко 6 декабря попросил Владимира Путина передать ему ракетный комплекс Орешник.

Дескать, Лукашенко обеспокоен ситуацией на своей западной границе и в Украине, поэтому решил "обратиться" к коллеге.

Риторика о размещении Орешника в Беларуси – попытка напугать НАТО, полагает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Так Кремль пытается повлиять на общественные настроения в европейских странах.

Также в ЦПД опровергли способность России производить 25 единиц Орешника в месяц. У врага нет такой возможности, информация не соответствует действительности, подчеркнул глава Центра Андрей Коваленко.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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