Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Кратко:
- На какую легендарную песню "замахнулись" шведы
- Какой трек напомнила песня Евровидения 2025
На прошлой неделе отгремело Евровидение 2025, за которым следили миллионы телезрителей по всему миру.
Украину на нем представляла группа Ziferblat, которая очень достойно выступила в гранд-финале, принеся Украине 9 место. Артисты выложились на полную и отлично заявили о себе на весь мир.
Редакции Главред приглянулись многие песни из гранд финала, а одна запала в души особенно, ведь она напомнила кого-то родного и близкого украинскому зрителю.
Так, песня группы KAJ из Швеции "Bara Bada Bastu", которая к слову, заняла четвертое место и прославилась своим выступлением в импровизированной сауне, похожа по мелодии и ритмике на песню украинского легендарного артиста Павла Зиброва "С днем рождения".
@songforgotten22#зібров#україна??#українськийтікток#деньрождения#перемогаукраїни#українатоп♬ оригінальний звук - Українські хіти
Припев "хай лунають тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості" очень напоминает припев "Bara badu bastu".
@eurovisionflare SAUNA!! ?? (KAJ "Bara badu bastu") #eurovisionflare#eurovision2025#eurovision#esc#sweden#sverige#melfest#mello#melodifestivalen#kaj#barabadubastu#fyp#foryou#viral#trending#xyzbca♬ Bara Bada Bastu - KAJ
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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