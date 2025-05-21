Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Песня Павла Зиброва "День Народження" оказалась очень похожей на песню шведов.

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Павло Зибров и группа KAJ / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Кратко:

На какую легендарную песню "замахнулись" шведы

Какой трек напомнила песня Евровидения 2025

На прошлой неделе отгремело Евровидение 2025, за которым следили миллионы телезрителей по всему миру.

Украину на нем представляла группа Ziferblat, которая очень достойно выступила в гранд-финале, принеся Украине 9 место. Артисты выложились на полную и отлично заявили о себе на весь мир.

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Шведы и Павло Зибров - залог хорошего настроение / Скриншот видео

Редакции Главред приглянулись многие песни из гранд финала, а одна запала в души особенно, ведь она напомнила кого-то родного и близкого украинскому зрителю.

Шведы и Павло Зибров - залог хорошего настроение / Скриншот видео

Так, песня группы KAJ из Швеции "Bara Bada Bastu", которая к слову, заняла четвертое место и прославилась своим выступлением в импровизированной сауне, похожа по мелодии и ритмике на песню украинского легендарного артиста Павла Зиброва "С днем рождения".

Припев "хай лунають тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості" очень напоминает припев "Bara badu bastu".

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Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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