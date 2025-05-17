Евровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоу

Сегодня мир узнает, кто же станет победителем Евровидения 2025.

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Уже сегодня станут известны имена победителей Евровидения 2025 / Коллаж Главред, скриншот

Сегодня, 17 мая, состоится гранд полуфинал Евровидения-2025 в Базеле. На сцену выйдут 26 стран-участниц и представители Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Германии, которые автоматически попали в гранд-финал.

Также сегодня под номером 10 выступит и украинская группа Ziferblat. Она представляет Украину с песней Bird of Pray.

Финал главного песенного конкурса Евровидения-2025 начнется в 22:00 по киевскому времени. Вести его, как и первый, будут швейцарская телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица и участница Евровидения-1991 от Швейцарии Сандра Штудер.

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Порядок выступления стран в финале Евровидения 2025

1. Норвегия

2. Люксембург

3. Эстония

4. Израиль

5. Литва

6. Испания

7. Украина

8. Великобритания

9. Австрия

10. Исландия

11. Латвия

12. Нидерланды

13. Финляндия

14. Италия

15. Польша

16. Германия

17. Греция

18. Армения

19. Швейцария

20. Мальта

21. Португалия

22. Дания

23. Швеция

24. Франция

25. Сан-Марино

26. Албания

Главред ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения-2025.

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