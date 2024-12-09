Размещение "Орешника" в Беларуси: в Украине разнесли Путина и Лукашенко

Путина убедили, что запугивание "Орешником" с территории Беларуси сработает, но есть важный нюанс.

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Подобные методы запугивания Россия уже использовала против Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншоты

Что сказал Коваленко:

Россия хочет запугать Украину и Запад "Орешником"

Размещение "Орешника" в Беларуси не повысит уровень опасности

Кремлевский диктатор Владимир Путин пообещал самопровозглашенному президент Беларуси Александру Лукашенко разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что это заявление главы страны-агрессора России не более чем очередная страшилка. При этом он убежден, что она сработает, ведь убедили его в этом Кириенко и Патрушев.

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"Все разговоры о меньшем времени подлета - это страшилка для гражданских людей Запада и Украины. Для систем ПРО данная вещь роли не сыграет. Так же, как уже и было с Кинжалом, который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году", - подчеркнул он.

Ракетный комплекс "Кедр", который может быть "Орешником" / Инфографика: Главред

Кроме этого, по словам Коваленко, один из двух пусков "Орешника" уже был неудачным, а его размещение на территории Беларуси создаст ряд технических вопросов.

"Главная цель России - повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "Орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по РФ. А размещение в Беларуси чисто информационно будет разгоняться под нарративом "приближение Орешника к границам НАТО", чтобы изменить общественные настроения в Европе", - добавил руководитель ЦПД СНБО.

Угроза применения РФ "Орешника" - что известно

Напомним, Главред писал, что Лукашенко якобы обеспокоен ситуацией на западных границах Беларуси и в соседней Украине, поэтому он попросил Путина о размещении таких систем вооружения в его стране для "успокоения некоторых умов".

Накануне военный эксперт Валерий Рябых предупредил, что Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах "Орешник", которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября.

Ранее также эксперт в области международных отношений Валерий Чалый заявил, что Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западным областям Украины или попытается атаковать Киев. Вражескую атаку можно ожидать в промежутке между 10 и 19 декабря.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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