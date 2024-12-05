Через неделю после удара "Орешником" Герасимов звонил топ-военному США - NYT

По просьбе начальника Генштаба РФ генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее.

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Валерий Герасимов позвонил Чарльзу Брауну 28 ноября / Коллаж: Главред, фото: Википедия, МО РФ

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Кому звонил Герасимов после удара "Орешником" по Днепру

О чем глава Генштаба РФ говорил с генералом США

Неделю назад глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Как пишет The New York Times, телефонной звонок между сторонами был проведен в прошлую среду, 28 ноября, а именно: за день до Дня благодарения и за через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности якобы в ответ на использование ВСУ американского и британского оружия для ударов по РФ.

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В ходе разговора Герасимов сообщил Чарльзу, что запуск баллистической ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украины бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории России.

Пресс-секретарь генерала Брауна капитан Джереал Дорси заявил журналистам, что "по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее".

Он добавил, что двое мужчин "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине".

Издание отметило, что неясно, почему генерал Герасимов пожелал, чтобы этот разговор оставался в тайне. Последний раз он общался с американскими коллегами в октябре 2022 года, когда с ним связался генерал Марк Милли - предшественник генерала Брауна на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов. Тогда стороны провели разговор на фоне растущих опасений эскалации конфликта в Украине.

Удар ракетой "Орешник" по Украине - главные новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник".

Новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб.

РС-26 Рубеж - что известно / Инфографика: Главред

Российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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