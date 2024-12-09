Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

Песков заявил, что Путин не общался с Асадом и в ближайшее время встречи не планируются.

https://glavred.info/world/reshenie-prinyal-lichno-putin-v-kremle-priznalis-gde-spryatalsya-asad-posle-pobega-iz-sirii-10620977.html Ссылка скопирована

У Путина раскрыли, где Башар Асад получил убежище / Коллаж: Гларвед, фото: скриншот из видео

Главное:

Башар Асад получил политическое убежище в России после падения его режима в Сирии

Решение об убежище Асада принял лично Путин

В посольстве Сирии в РФ подтвердили, что Асад находится в Москве

Сирийский диктатор Башар Асад получил политическое убежище в России после падения его режима в Сирии. Это решение лично принял лидер РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, пишут российские СМИ.

Песков отказался разглашать детали относительно местонахождения Асада и заявил, что Кремль не обязан официально сообщать о предоставлении убежища сирийскому диктатору.

видео дня

Он не стал говорить, когда Путин в последний раз виделся и общался с экс-президентом Сирии. Также Песков отметил, что в ближайшее время встречи между Путиным и Асадом не планируются.

В посольстве Сирии в РФ подтвердили российским пропагандистским СМИ, что Асад находится в Москве.

По словам пресс-секретаря, падение сирийского режима стало удивило весь мир. В то же время Россия будет продолжать поддерживать контакты с новым руководством Сирии, которое придет к власти.

Песков добавил, что российские военные, которые находятся в Сирии, принимают "все необходимые меры". Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора подчеркнул, что Кремль сотрудничает с Турцией и другими международными партнерами по ситуации в Сирии.

Падение режима и бегство Асада из Сирии - что известно

Как сообщал Главред, 8 декабря повстанческие силы свергли режим Башара Асада в Сирии. Утром оппозиция объявила о захвате Дамаска, а Генеральный штаб Сирии призвал войска сложить оружие, фактически признав поражение.

Башар Асад покинул столицу ночью. По предварительным данным, он мог сбежать в Россию через военную базу. Самолет, на борту которого, вероятно, находился Асад, исчез с радаров после потери высоты, что вызвало слухи об авиакатастрофе. Однако официального подтверждения этого пока нет.

В то же время в ГУР сообщили, что Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы скрыть операцию по эвакуации Асада и его соратников. Потеря сигнала, вероятно, была связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян.

Президент США Джо Байден заявил, что местонахождение Башара Асада пока неизвестно, хотя есть сообщения о его попытках найти убежище в Москве.

Читайте также:

Кто такой Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред