Шумиха вокруг 'Орешника' больше, чем результат: в Эстонии разнесли 'чудо-оружие' РФ

Российский удар ракетой "Орешник" по Днепру был демонстративным и не имел большой военной эффективности, отметил Томас Вяли.

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Шумиха вокруг "Орешника" Путина была больше, чем результат / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, росСМИ, скриншот из видео

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Оборона ВСУ остается крепкой, несмотря на давление со стороны России

Удар по Днепру 21 ноября ракетами РС-26 "Орешник" был демонстративным

Шумиха вокруг "Орешника" Путина была больше, чем результат

Украинская оборона остается устойчивой, несмотря на значительное давление со стороны России. Удар российской ракетой РС-26 ("Орешник") носил демонстративный характер. Об этом заявил глава оперативного отдела генштаба Сил обороны Эстонии Томас Вяли, пишет ERR.

"Уже 1010 дней Украина противостоит агрессивной России, и ее оборона держится - не сломлена, несмотря на все трудности", - подчеркнул он.

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По его словам, Россия продолжает осуществлять удары по энергетической инфраструктуре Украины, используя для этого беспилотники и ракеты. Вяли отметил, что только за три ночи в ноябре россияне запустили более 100 беспилотников типа "Шахед".

После многомесячного перерыва, 17 ноября Россия провела масштабную ракетную атаку с применением нескольких типов ракет. Вражеская атка привела к значительным повреждениям энергетических объектов по всей Украине.

Вспоминая удар по Днепру 21 ноября, когда Россия использовала ракету РС-26 "Орешник", полковник отметил, что это был скорее пропагандистский шаг, чем военно-эффективное действие.

"Очевидно, что это был демонстративный удар по городу Днепр. Сейчас все понимают, что это не какое-то "чудо-оружие", что шумиха была больше, чем результат", - отметил Вяли.

Однако, как отметил полковник, эта атака вызывает беспокойство, поскольку в то время как Украина придерживается международного права войны во время атак беспилотниками, Россия этого не делает.

Эстонский военный также выразил беспокойство из-за частых случаев двойных ударов. Враг сначала наносит точечный удар по объекту, а затем повторяет его, чтобы нанести вред спасателям и медикам. По его данным, количество таких атак возросло: в 2022 году их было зафиксировано 6, в 2023 - 10, а в 2024 году - уже 20.

Комментируя ситуацию на фронте, Вяли отметил, что линия обороны ВСУ остается прочной. На Покровском и Кураховском направлениях нет признаков прорыва. В Харьковской области россияне пытаются форсировать реку Оскол и давят на Купянск.

"Успех Российской Федерации незначительный. Нет никаких признаков того, что могло бы существенно изменить ситуацию там", - добавил он.

Ракета "Рубеж", которая, вероятно, является "Орешником" / Инфографика: Главред

Ракета "Орешник" - последние новости

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", вероятно, является вариантом РС-26 "Рубеж", утверждает британская разведка. Ее использование против Украины, вероятно, имело стратегическое значение после атак Украины западными ракетами по России. Британские военные считают, что Россия имеет лишь несколько таких ракет, и они значительно дороже других типов ракет, используемых в атаках.

Президент Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин угрожает использовать ракеты "Орешник" для обострения ситуации в Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны.

Кроме этого, угрозы Путина новыми ударами "Орешником" могут привести к обратному эффекту и усилить поддержку Украины со стороны партнеров, в частности Польши и НАТО. Заявления России относительно баз ПВО на территории Польши могут изменить позицию Варшавы относительно возможности сбивать российские ракеты.

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