На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - детали

Подробная информация о причинах пожара уточняется.

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Причины возникновения пожара на ТЭЦ неизвестны / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевщины скриншот из видео

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Над Белоцерковской ТЭЦ поднялся густой дым

В результате пожара на ТЭЦ погибли люди

21 мая на Белоцерковской ТЭЦ поднялся масштабный пожар. Об этом сообщили в местных пабликах. Там сообщают, что уже есть двое погибших людей.

Telegram-канал Труха пишет, что по предварительной информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых и произошло возгорание.

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По состоянию на 13:42 в Сети сообщили, что пожар уже погашен. На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Идет ликвидация последствий.

Однако в комментарии Суспільному пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан заявила, что пожар локализовали на площади 960 квадратных метров, но тушение продолжается.

По ее информации, загорелась недействующая градирня для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ. Информация о двух погибших подтверждается ГСЧС.

По состоянию на 14.10 в ГСЧС Киевской области сообщили, что спасатели ликвидировали пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела. Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео пожара на Белоцерковской ТЭЦ:

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Напомним, Главред писал, что в результате вражеской атаки дронами в ночь на 21 мая пострадала семья из Бориспольского района. В результате падения обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие.

Накануне, в ночь на 18 мая, страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киевскую область дронами. В частности, в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Ранее, в начале мая, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате погибли два человека - мужчина и женщина. Убитыми оказались военный и его теща.

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