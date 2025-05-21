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На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - детали

Анна Косик
21 мая 2025, 13:49обновлено 21 мая, 14:33
573
Подробная информация о причинах пожара уточняется.
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ
Причины возникновения пожара на ТЭЦ неизвестны / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевщины скриншот из видео

Главное:

  • Над Белоцерковской ТЭЦ поднялся густой дым
  • В результате пожара на ТЭЦ погибли люди

21 мая на Белоцерковской ТЭЦ поднялся масштабный пожар. Об этом сообщили в местных пабликах. Там сообщают, что уже есть двое погибших людей.

Telegram-канал Труха пишет, что по предварительной информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых и произошло возгорание.

видео дня

По состоянию на 13:42 в Сети сообщили, что пожар уже погашен. На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Идет ликвидация последствий.

Однако в комментарии Суспільному пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан заявила, что пожар локализовали на площади 960 квадратных метров, но тушение продолжается.

  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины
  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины
  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины
  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины
  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины
  • Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ
    Ликвидация пожара на Белоцерковской ТЭЦ фото: ГСЧС Киевщины

По ее информации, загорелась недействующая градирня для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ. Информация о двух погибших подтверждается ГСЧС.

По состоянию на 14.10 в ГСЧС Киевской области сообщили, что спасатели ликвидировали пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела. Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.

Скрин из тг
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео пожара на Белоцерковской ТЭЦ:

Киевская область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате вражеской атаки дронами в ночь на 21 мая пострадала семья из Бориспольского района. В результате падения обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие.

Накануне, в ночь на 18 мая, страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киевскую область дронами. В частности, в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Ранее, в начале мая, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате погибли два человека - мужчина и женщина. Убитыми оказались военный и его теща.

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Что известно о Белоцерковской ТЭЦ?

Белоцерковская ТЭЦ - теплоэлектроцентраль в основном обеспечивает предприятия ЧАО "Росава" и резиноасбестовых изделий технологическим паром, теплом и технологической натрий-катионированной водой, пишет Википедия.

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